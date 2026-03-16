La Junta de Extremadura destina 263.000 euros a un programa para apoyar empresas o autónomos con dificultades

El consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital en funciones, Guillermo Santamaría, atiende a los medios de comunicación - EUROPA PRESS

BADAJOZ, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital ha puesto en marcha el Programa de segunda oportunidad para empresas y autónomos de la región 'Reset', con una dotación de 263.000 euros y dirigido a apoyar a aquellos que atraviesan dificultades económicas o necesitan redefinir su estrategia para garantizar continuidad de su actividad.

Así lo ha avanzado el consejero de Economía en funciones, Guillermo Santamaría, quien ha detallado que el alcance que han planteado inicialmente del programa es atender a 100 empresas o autónomos y que, en un principio, va a tener un año de duración, hasta febrero del año próximo, junto con que es la primera vez que lo lanzan y creen que va a tener una "buena respuesta", puesto que surge de las propias conversaciones con las asociaciones empresariales y de autónomos.

En declaraciones a los medios con motivo de su participación en la presentación de las Jornadas del Programa 'Reset' en Badajoz, Santamaría ha explicado que, con este encuentro, dan a conocer este programa entre asociaciones de empresarios o de autónomos; y que se trata de una demanda que ha surgido del propio empresariado, tras lo que ha resaltado que el compromiso de la Junta es estar al lado de empresas y autónomos, "no solo en su creación, sino en toda su evolución", de forma que "esto es una necesidad real".

Así, en el caso de aquellas empresas o autónomos que están pasando dificultades, entienden que este programa les puede ayudar, ya que tratará de acompañar a nivel financiero, jurídico, comercial o estructural e intentará que, reestructurado su negocio o utilizando las herramientas jurídicas que están a su alcance, "puedan reenfocarse y no cerrar e intentar dar un nuevo aire a la empresa y continuar facturando y sobreviviendo".

En este sentido, el consejero ha matizado que no se trata de ayudas directas y ha explicado que "realmente una empresa que está pasando dificultades, muchas veces no se le puede dar una ayuda directa porque tenga deuda o no esté al corriente de pagos".

"Es un acompañamiento especializado, tanto financiero, como decía, comercial, estructural, empresarial", ha precisado, en aras de "intentar que, a lo mejor, reestructurando la empresa, enfocándola hacia nuevos servicios o utilizando herramientas jurídicas que le permitan reestructurar su deuda y renegociarla", de manera tal que se les acompañe, "porque muchas veces el simple hecho de tener información va a permitir la continuidad de esas empresas".

Para ello, los empresarios que estén interesados tienen que dirigirse al apartado del programa en la web Extremadura Empresarial, e introducir sus datos, tras lo que se pondrán en contacto con ellos desde la Dirección General de Empresa y se iniciará ese acompañamiento. Al respecto, ha destacado que la página ya está disponible.

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