La Junta de Extremadura destina 2,7 millones a mejorar la calidad de las zonas de baño con Bandera Azul

Acto de entrega de las Banderas Azules 2026 en Extremadura - JUNTA DE EXTREMADURA

ORELLANA LA VIEJA (BADAJOZ), 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ultima la adjudicación de un contrato de más de 2,2 millones de euros para mejorar la calidad de las zonas de baño galardonadas con Bandera Azul, reforzando sus equipamientos y servicios.

A ello se suma una inversión prevista de más de 500.000 euros para facilitar su accesibilidad, dentro de una estrategia más amplia de mejora continua de los espacios de baño.

Así lo ha anunciado este viernes el consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, en el acto de entrega de las Banderas Azules 2026, que se ha celebrado este año en Orellana la Vieja (Badajoz). Allí, los alcaldes y alcaldesas de los municipios galardonados han recibido las banderas que distinguen la calidad de sus playas.

Extremadura cuenta este año con ocho playas con Bandera Azul y mantiene el Puerto Deportivo de Orellana la Vieja como único puerto deportivo de interior con este distintivo en España, un resultado que refleja el "compromiso" institucional y municipal con la mejora continua de estos espacios, ha señalado León.

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