La Junta de Extremadura guarda un minuto de silencio en señal de duelo por las víctimas del accidente en Adamuz

La Junta de Extremadura guarda un minuto de silencio en señal de duelo por las víctimas de Adamuz (Córdoba) - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha guardado este lunes un minuto de silencio en señal de duelo por las víctimas del accidente de tren registrado este pasado domingo en Adamuz (Córdoba).

Ante las puertas de la sede de la Presidencia de la Junta, gran parte del Ejecutivo extremeño en funciones, con la presidenta, María Guardiola, a la cabeza han participado en este minuto de silencio que ha comenzado a las 12,30 horas.

Del mismo modo, se han unido a este acto de condolencia, que ha terminado con un aplauso por parte de los asistentes, miembros del PP de Extremadura, diputados electos en la Asamblea autonómica y trabajadores.

Cabe señalar que al menos 39 personas han perdido la vida en este accidente ferroviario producido tras el descarrilamiento registrado sobre las 19,45 horas de este domingo de un tren Iryo 6189 ocurrido en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz, lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua.