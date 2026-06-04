La Junta de Extremadura participará en la difusión del documental 'El cuerpo mío' de la actriz Carolina Yuste

Cartel de la película 'Este cuerpo mío' - REMITIDO POR LA JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura participa en el proyecto 'Este cuerpo mío', largometraje codirigido por la actriz extremeña Carolina Yuste y el cineasta italochileno Afioco Gnecco.

Se trata de una de las propuestas documentales españolas más destacadas de la temporada producida por Potenza Producciones, que estuvo Nominada a Gran Premio Tiempo de Historia en la Seminci de Valladolid.

Supone el debut de Carolina Yuste en la dirección de este tipo de trabajos, tras la experiencia compartida con Gnecco en el cortometraje 'Ciao Bambina', codirigido por la actriz extremeña y el cineasta, que sirvió como punto de partida de esta historia y que contó con el respaldo de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes en el marco de su nominación a los Premios Goya 2025.

A través de estas acciones, la Junta de Extremadura continúa apoyando iniciativas que contribuyen a la proyección nacional e internacional de los profesionales extremeños del sector audiovisual.

Así, la Filmoteca de Extremadura participará activamente en la difusión de esta producción mediante su incorporación a la programación oficial de sus distintas sedes, permitiendo que el público extremeño pueda acceder a una obra de "especial relevancia artística y social vinculada al talento de la región", destaca en nota de prensa la Junta.

Esta programación se enmarca en la labor que desarrolla la filmoteca como espacio de encuentro entre los creadores extremeños y la ciudadanía, favoreciendo la exhibición de aquellas producciones que contribuyen al enriquecimiento cultural y cinematográfico de Extremadura.

'Este cuerpo mío' aborda desde una perspectiva íntima y profundamente humana cuestiones relacionadas con la identidad, el cuerpo y la aceptación personal, construyendo un relato de amistad y acompañamiento que convierte una experiencia individual en una reflexión universal sobre la libertad de ser uno mismo.

El documental, que se estrenará en las salas comerciales este viernes, día 5, se ha presentado en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y en el Cine Palacio de la Prensa de Madrid, consolidando el recorrido de una obra que representa una nueva muestra del talento creativo extremeño en el cine español contemporáneo.

La participación de la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes y de la Filmoteca de Extremadura en este proyecto responde al "compromiso institucional" con el apoyo a los creadores extremeños y con la difusión de aquellas obras que contribuyen a enriquecer el panorama audiovisual español, favoreciendo además que la ciudadanía extremeña pueda acceder a producciones de "especial interés cultural vinculadas al talento de la región".