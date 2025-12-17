La Junta de Extremadura pone en funcionamiento un simulador digital de valoración de la dependencia

Dependencia - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud y Servicios Sociales, y la de Economía, Empleo y Transformación Digital, han puesto en funcionamiento un simulador digital de valoración de la dependencia en Extremadura, en el marco del Plan de Simplificación Administrativa Digital.

Se trata de una herramienta orientativa, dirigida a los ciudadanos y a los profesionales, que facilita la posibilidad de realizar una autoevaluación de la situación de dependencia a través de un cuestionario sencillo y accesible.

A partir de las respuestas, el simulador ofrece una orientación inicial sobre si pudiera ser recomendable iniciar el procedimiento de reconocimiento de la situación de dependencia, ayudando a las personas y sus familias a tomar decisiones con "mejor información desde el primer momento", indica en nota de prensa la Junta de Extremadura.

La herramienta facilita una orientación homogénea, mejora la calidad de la información que se traslada a la ciudadanía y contribuye a una mejor coordinación entre los distintos niveles de atención social y sanitaria, evita desplazamientos innecesarios y ofrece un uso más eficiente de los recursos públicos.

El simulador constituye un instrumento de apoyo para los Servicios Sociales de Base de los ayuntamientos y para los trabajadores sociales del ámbito sanitario, especialmente de los centros de salud.

Con esta actuación, la Junta avanza en la transformación digital del sistema de atención a la dependencia, y en la construcción de una administración digital más sencilla, cercana y centrada en las personas, en línea con los objetivos de la Estrategia de Transformación Digital de Extremadura 2027.

El simulador ya se encuentra disponible tanto en la web de la Administración regional como en la web del Sepad y forma parte de un proceso de "mejora continua" de los servicios públicos digitales, orientado a "facilitar la vida de los ciudadanos".