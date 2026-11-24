Reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura del 24 de noviembre de 2026 - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura reafirma con motivo del 25N (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género) su "compromiso" contra contra la violencia contra las mujeres, ofreciendo "una respuesta para todas", y aboga por la "unidad institucional" para combatirla.

Así, bajo el "compromiso" de una "Extremadura libre de violencia contra las mujeres", el Ejecutivo autonómico ha aprobado este martes en Consejo de Gobierno una declaración institucional por el 25N en la que incide en que "ninguna mujer debe quedarse sin protección, ninguna víctima debe encontrarse sin apoyo y ninguna forma de violencia debe quedar sin respuesta".

La declaración parte de la presidenta de la Junta, María Guardiola, se ha expuesto en Consejo de Gobierno y "no ha habido ninguna manifestación en contra", según ha expresado la portavoz del Ejecutivo extremeño, Elena Manzano, en alusión al 25N, fecha para la que la campaña de dicha administración se desarrolla este año bajo el lema 'Una respuesta para todas'.

"Una respuesta para todas", ya que "la violencia contra las mujeres presenta distintas manifestaciones y no afecta a todas de la misma manera", sino que "su impacto y las posibilidades de afrontarla están condicionadas por sus circunstancias personales y sociales", reza la declaración, leída por la portavoz de la Junta en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno autonómico de este martes en Mérida.

Así, en dicha declaración el Ejecutivo extremeño reafirma "su inquebrantable compromiso con la defensa de los derechos de las mujeres a vivir con dignidad, seguridad y a tener libertad".

"Es una fecha significada para recordar a todas las mujeres que sufren o han sufrido violencia, a las que han sido asesinadas y a sus familias, y que también apela nuestra empatía, invitándonos a renovar nuestro compromiso con los derechos de todas las mujeres", señala el texto.

De este modo, la Junta entiende que "la lucha ante cualquier forma de violencia contra las mujeres exige la ejecución de políticas encaminadas a su erradicación, a la recuperación integral de las mujeres y niñas que las sufren y al castigo de los agresores"; y añade que para ello, las administraciones públicas, "todas sin exclusión alguna", deben poner a las víctimas "en el centro" y proporcionar "una respuesta adecuada para cada una de ellas".

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