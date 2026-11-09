La Junta garantiza los servicios mínimos en los centros educativos extremeños este miércoles con motivo de la huelga

Archivo - Imagen de pupitres de una clase - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Formación Profesional de la Junta garantiza la prestación de los servicios mínimos en los centros educativos públicos no universitarios de Extremadura este próximo miércoles, 11 de noviembre, con motivo de la huelga general.

Se publicarán este martes, 10 de noviembre, en el Diario Oficial de Extremadura (DOE), para su conocimiento y aplicación.

Para ello, la Dirección General de Personal Docente ha establecido los servicios mínimos esenciales que deberán permanecer en los centros, atendiendo a su tipología y al número de alumnado, con el objetivo de asegurar el funcionamiento básico de los servicios educativos durante la jornada de huelga.

El acuerdo contempla diferentes medidas en función de las características de cada centro. Así, en Educación Infantil y Primaria se establece la presencia del director/a, jefe/a de estudios -en los centros que cuenten con más de uno- y un/a docente por cada 60 alumnos o fracción.

En los Institutos de Educación Secundaria y centros de Educación Secundaria Obligatoria se fija la presencia del director/a, jefe/a de estudios y un/a docente por cada 90 alumnos o fracción. En los Centros Integrados de Formación Profesional (CIFP), el servicio mínimo estará constituido por el/la directora/a, indica en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Asimismo, el acuerdo recoge previsiones específicas para los centros ordinarios de alumnado con necesidades educativas especiales, que contarán con un/a docente adicional por cada 25 alumnos o fracción con estas necesidades, además de los servicios mínimos generales.

En el resto de centros y servicios educativos, como las escuelas oficiales de idiomas, conservatorios, centros de educación de personas adultas, centros de educación especial, equipos de orientación educativa y psicopedagógica, centros de profesores y recursos, escuelas hogar y residencias, se establece la presencia de la dirección, con las particularidades previstas para cada tipo de centro.

Por su parte, las aulas matinales y comedores de gestión directa de la consejería también tendrán asegurado los servicios mínimos. En el caso de aquellos que nos son de gestión directa se les ha pedido a las empresas que proporcionen estos servicios mínimos.