La Junta habilita desde este jueves una ITV móvil de refuerzo en Coria para reducir la lista de espera

Archivo - Coria contará desde este lunes con una ITV móvil de refuerzo que funcionará hasta 31 de octubre - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

CÁCERES 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Movilidad y Transportes, ha habilitado este jueves, 11 de septiembre, una ITV móvil de refuerzo en Coria que estará operando hasta el 31 de octubre.

La medida atiende una petición del Ayuntamiento de Coria para mejorar el servicio a sus ciudadanos con la que se pretende reducir la lista de espera para pasar la inspección periódica obligatoria de los vehículos.

Está ubicada en la calle Brasil frente a la estación de autobuses de la localidad, y en ella se habilitarán un total de 50 citas diarias, detalla la Junta en una nota de prensa.

Las personas interesadas pueden solicitar citas desde este jueves para turismos, motocicletas, vehículos ligeros y cuadriciclos de lunes a viernes de 08,00 a 14,00 horas por teléfono en el 966754497 o a través de la página web de cita previa de la ITV.

El pago por el servicio se realizará en la propia estación, pudiendo efectuarse en efectivo o con tarjeta de crédito, no siendo válido el pago a través del modelo 050.

Esta medida se une a otras ya puestas en marcha por la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, como las nuevas ITV de refuerzo que se han puesto en servicio tanto en Navalmoral de la Mata como en Plasencia, la ITV móvil que opera en Trujillo desde el pasado mes de julio, además de la licitación de dos nuevas estaciones fijas para Badajoz y Cáceres. Con todo ello, el Gobierno extremeño pretende reducir el tiempo de espera para obtención de cita previa para pasar la inspección de vehículos y mejorar el servicio al ciudadano.