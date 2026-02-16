La Junta habilita un trámite para que agricultores y ganaderos extremeños comuniquen daños del temporal en explotaciones

Campo, agricultura - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, ha habilitado un trámite para que los titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas puedan comunicar los posibles daños derivados de los episodios de lluvias persistentes y vientos de alta intensidad acontecidos a lo largo del año 2026.

El objetivo es recopilar información directa desde el territorio que permita conocer con mayor precisión el alcance de los daños sufridos por el sector agrario extremeño como consecuencia del temporal, tanto en producciones como en infraestructuras y medios de producción, y disponer así de una visión "ordenada" y "homogénea" de la situación en las distintas zonas afectadas.

La comunicación se deberá dirigir a la Dirección General de Agricultura y Ganadería y podrá presentarse en cualquiera de las formas previstas para presentar escritos a las Administraciones Públicas (artículos 14 y 16.4 de la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas), entre ellas los registros de las Oficinas Comarcales Agrarias y los de los ayuntamientos.

Los afectados cuentan a su disposición con un documento de comunicación de daños, que las personas titulares de explotaciones podrán descargar, cumplimentar y presentar en los términos indicados, con el fin de facilitar la recopilación de datos sobre los daños sufridos por sus explotaciones agrícolas y ganaderas, explica en nota de prensa la Junta de Extremadura.

Así, la colaboración del sector agrario en este proceso es "fundamental" ya que contar con información precisa, localizada y contrastable resulta "esencial" para el análisis técnico de la situación y para adoptar medidas "ajustadas a la realidad del campo extremeño", añade el Ejecutivo autonómico.