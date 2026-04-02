La Junta implanta la tramitación automática de expedientes de certificados de baja tensión en viviendas unifamiliares

Archivo - Unifamiliares - JCYL - Archivo

MÉRIDA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible de la Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, ha puesto en marcha, desde el pasado 28 de marzo de 2026, un nuevo sistema que permite tramitar automáticamente certificados de baja tensión (BT) en viviendas unifamiliares sin usos especiales y que no requieran proyecto.

El objetivo de esta medida es reducir los tiempos de respuesta de la Administración y hacer "más ágil" la gestión administrativa para facilitar todos estos trámites a los ciudadanos.

De este modo, este nuevo modelo permitirá la resolución de los expedientes sin la intervención directa de personal funcionario en el trámite, reduciendo los tiempos de respuesta, ya que el sistema comprueba de manera automática que la documentación presentada cumple con todos los requisitos establecidos, apunta en nota de prensa la Junta de Extremadura.

NUEVAS HERRAMIENTAS

Para ello, se han desarrollado herramientas específicas y filtros dentro del gestor digital AGILE que permiten validar la información y garantizar la correcta tramitación. En aquellos casos en los que, durante este proceso automático, no se cumplan todos los requisitos, el expediente pasará a tramitarse de manera manual.

En esta primera fase, se han elegido este tipo de expedientes para iniciar el proceso por dos razones principales: su elevado volumen anual y la sencillez de la documentación requerida. Esto lo convierte en un buen punto de partida para avanzar hacia nuevas formas de gestión "más eficientes".

A este respecto, la Dirección General prevé ampliar progresivamente este sistema a otros procedimientos, dando nuevos pasos hacia una administración "más ágil" y "digital".