La Junta incorpora nuevas funcionalidades a Rayuela para optimizar la labor docente y reforzar la atención al alumnado

Archivo - Un centro de educación de Extremadura. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación y Formación Profesional de la Junta de Extremadura incorpora nuevas funcionalidades a la plataforma educativa Rayuela con el objetivo de optimizar la labor del profesorado, mejorar la gestión de los centros educativos y reforzar la atención y el seguimiento del alumnado.

Las novedades afectan a ámbitos fundamentales de la actividad educativa, como la evaluación competencial del alumnado y la gestión de las guardias del profesorado para la cobertura inmediata de ausencias docentes.

Estas mejoras responden, según ha explicado la Junta en una nota de prensa, a las necesidades trasladadas por la comunidad educativa y están diseñadas para "agilizar" tanto los procesos clave de organización y evaluación como las tareas cotidianas que contribuyen al buen funcionamiento de los centros.

Una de las principales novedades es la incorporación de la herramienta de Evaluación Competencial, una funcionalidad que ayudará a organizar y simplificar el proceso evaluador, al tiempo que facilitará la implantación efectiva del modelo competencial en los centros educativos teniendo en cuenta la normativa reguladora.

Este enfoque, ha detallado la Consejería de Educación, va más allá de la calificación tradicional, ya que permite conocer cómo aprende el alumnado, qué sabe hacer, cómo progresa y cuáles son sus necesidades para seguir avanzando en su aprendizaje acorde a la adquisición de las competencias.

La herramienta permitirá diseñar situaciones de aprendizaje, vincular actividades evaluables, seleccionar criterios de evaluación y utilizar distintos instrumentos para recoger evidencias del aprendizaje. Además, todo el proceso quedará conectado con las competencias específicas, los saberes básicos y las competencias clave establecidas en el currículo.

Asimismo, Rayuela incorporará precargados los elementos curriculares para simplificar el trabajo del docente, lo que facilitará la selección y utilización de los estos para la planificación y evaluación docente.

En futuras fases de desarrollo, la plataforma permitirá compartir situaciones de aprendizaje y actividades evaluables entre docentes, favoreciendo el trabajo colaborativo, el intercambio de buenas prácticas y la creación de recursos educativos compartidos.

Con el fin de garantizar un manejo óptimo de esta herramienta, la consejería llevará a cabo distintas formaciones desde los Centros de Profesores y Recursos (CPR) de la región.

Las sesiones formativas darán comienzo este mes de octubre y se extenderán progresivamente a lo largo del primer trimestre del curso, adaptándose a las necesidades y calendarios específicos de cada comarca.

Otra de las novedades que se incorporará de manera inminente será la digitalización del proceso de gestión de las guardias del profesorado, una herramienta destinada a agilizar la cobertura de ausencias docentes y mejorar la organización interna de los centros educativos.