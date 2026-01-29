La Junta inicia el expediente para declarar Bien de Interés Cultural el Convento de San Francisco de Arroyo de la Luz

Archivo - Convento de San Francisco de Arroyo de la Luz. - JUNTA DE EXTREMADURA - Archivo

MÉRIDA, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura ha incoado el expediente para la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC), con categoría de Monumento, del Convento de San Francisco, situado en la localidad cacereña de Arroyo de la Luz.

Esta actuación supone un "paso decisivo" para el reconocimiento y la protección de uno de los conjuntos históricos y artísticos más relevantes del municipio, considerado un "ejemplo destacado" del patrimonio cultural extremeño.

El Convento de San Francisco fue fundado hacia 1574, gracias a las limosnas de particulares y al impulso de familias influyentes como los Herrera y los Condes de Benavente, señores de la villa.

Durante siglos, el convento acogió a una comunidad religiosa que desempeñó una importante labor asistencial, ya que ofrecía refugio y enfermería a transeúntes y personas necesitadas que pasaban por la localidad.

Desde el punto de vista arquitectónico, el conjunto representa el prototipo de convento recoleto. Gran parte de su fábrica, incluido el claustro, corresponde al último tercio del siglo XVI y responde a cánones góticos, mientras que algunas dependencias presentan reformas barrocas del siglo XVIII.

El edificio destaca por su austeridad decorativa y por ser un fiel reflejo del espíritu sobrio y espiritual de la reforma alcantarina. Con la incoación del expediente, la Junta de Extremadura continuará la tramitación y, asimismo, se abre un periodo de información pública de un mes.

Con esta iniciativa, la Junta de Extremadura "reafirma su compromiso" con la conservación, protección y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural de la región y garantiza que elementos tan significativos como el Convento de San Francisco puedan ser preservados y reconocidos como parte esencial de la identidad extremeña.