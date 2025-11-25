La Junta insta a Gallardo a defender Almaraz con la misma "intensidad" que la gigafactoría que requiere su energía

La portavoz de la Junta de Elena Manzano, en el Consejo de Gobierno, habla con la consejera de Salud y Servicios Sociales, Sara García Espada. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha instado al candidato del PSOE en las próximas elecciones autonómicas del 21 de diciembre, Miguel Ángel Gallardo, a que defienda la continuidad de la central nuclear de Almaraz con la misma "intensidad" con la que pide un impulso para proyectos industriales como la gigafactoría de baterías de Navalmoral de la Mata, porque su desarrollo depende en buena medida de la energía que produce esta instalación.

Así lo ha indicado la portavoz de la Junta, Elena Manzano, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, en la que ha sido interpelada por las acusaciones del líder de los socialistas extremeños respecto a la paralización del proyecto industrial en Navalmoral por parte del Ejecutivo de María Guardiola.

"Si de verdad le interesan los distintos proyectos que van a venir, que son muchos porque esas empresas confían en el Gobierno de la presidenta María Guardiola, le digamos alto y claro a todos y cada uno de esos proyectos que vamos a seguir contando con la energía que estos necesitan, que vamos a seguir contando con Almaraz", ha señalado Manzano, quien ha señalado a Gallardo que "todo está relacionado".

A pesar de ello, no le oye "pedir con tanta contundencia" ni llevar "de la mano" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a Almaraz, para que "de una vez por todas diga que sí, que se va a mantener abierta" la central.

