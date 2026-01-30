La Junta lanza un programa de "alto impacto" para escalar empresas mediante transformación digital

La Junta lanza Orión, el programa de élite para escalar empresas mediante transformación digital - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura pone en marcha Orión, un programa piloto de "alto impacto" orientado al escalado empresarial mediante transformación digital y que está dirigido a altos directivos y empresas extremeñas con capacidad real de crecimiento, innovación e internacionalización.

Orión representa una "apuesta estratégica" del Ejecutivo regional para reforzar la competitividad del tejido productivo, acelerar la adopción de tecnologías avanzadas y convertir la digitalización en una palanca directa de crecimiento económico, creación de empleo cualificado y atracción de inversión en Extremadura.

El objetivo último del programa es que CEOs y altos directivos extremeños descubran, a través de casos de éxito reales y de la aplicación directa en sus propias empresas, cómo la transformación digital puede convertirse en una de las herramientas "más eficaces" para escalar su negocio, acceder a mercados internacionales y competir en mejores condiciones.

El secretario general de Transformación Digital y Ciberseguridad, Juan Carlos Preciado, ha destacado que Orión "no nace para hablar de tecnología, sino para ayudar a las empresas extremeñas a crecer, internacionalizarse y competir mejor".

"Queremos que nuestros directivos comprueben, con ejemplos reales y con impacto en su propia cuenta de resultados, que la transformación digital es hoy una de las inversiones con mayor y más rápido retorno", ha subrayado.

