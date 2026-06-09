La Junta licita un programa formativo para reforzar la comercialización de empresas del sector textil y de la moda

Licitación de un programa formativo para reforzar la comercialización de empresas del sector textil y de la moda en Extremadura - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha publicado la licitación para contratar el diseño y desarrollo de un programa formativo dirigido a mejorar las capacidades comerciales de pequeñas empresas del sector textil y de la moda ubicadas en la región,

El presupuesto base de licitación asciende a 34.399,54 euros y el plazo de presentación de ofertas permanecerá abierto hasta a las 23:59 horas del 17 de junio.

Esta contratación se enmarca en el proyecto Resotex: Repensando el sector textil y la moda sostenible, cofinanciado por la Unión Europea a través del Programa Interreg VI-A España-Portugal (Poctep) 2021-2027.

La finalidad de esta iniciativa es promover el emprendimiento, la diversificación económica y la competitividad del sector textil y de la moda en territorios transfronterizos, con especial atención a la sostenibilidad y la economía circular, informa en nota de prensa la Administración regional.

El contrato contempla la puesta en marcha de un programa dirigido a empresas extremeñas del sector textil y de la moda, especialmente a equipos directivos y personal técnico relacionado con la venta, la comercialización y el diseño de producto.

El objetivo es facilitar herramientas prácticas que permitan mejorar la presencia comercial de estas empresas, reforzar sus canales de venta y adaptar sus productos a las nuevas formas de relación con clientes y mercados.

La empresa adjudicataria será responsable del diseño, desarrollo, ejecución e impartición del programa, así como de la coordinación, seguimiento, evaluación, difusión y captación de participantes. También deberá aportar los recursos materiales, técnicos y personales necesarios para el adecuado desarrollo de las actividades.

El programa se organizará en cinco talleres presenciales, de carácter práctico, que se celebrarán en distintas ubicaciones de Extremadura. Cada sesión tendrá una duración aproximada de cinco horas y estará dirigida a entre 15 y 20 participantes.

Los talleres abordarán contenidos vinculados a la organización de showrooms y la preparación para ferias de moda, la mejora de fotografías de producto para redes sociales, la creación de vídeos para TikTok e Instagram, la venta en plataformas online y la mejora del posicionamiento en Google para atraer tráfico a los canales de venta.

Además, la empresa adjudicataria deberá facilitar espacios adecuados para la celebración de las sesiones, equipamiento tecnológico, herramientas de trabajo, material didáctico para las personas asistentes, servicio de catering y campañas de difusión para la captación de participantes.