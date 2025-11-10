La Junta modifica el decreto de marcas promocionales para reforzarlas y ampliar la protección a 'Moda Extremadura'

MÉRIDA, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura refuerza la protección y la gestión de sus marcas promocionales con la modificación del decreto 3/2020, por el que se establece el régimen jurídico, procedimiento de autorización, uso y pérdida del derecho sobre estas.

La modificación del decreto inicia ahora el trámite con su publicación el Portal de Transparencia. Con la modificación se pretende ampliar la protección a una nueva marca, denominada 'Moda Extremadura', dirigida a productos y actividades del sector moda en Extremadura.

Estas marcas refuerzan la reputación regional y potencian la comercialización internacional, aprovechando su prestigio, informa en nota de prensa el Gobierno autonómico.

Se ha actuado modificando los procedimientos de presentación y gestión electrónicos, incorporándose en la plataforma Tramita, con el objetivo de facilitar a los interesados el seguimiento de su autorización y su posterior registro.

Además se ha adaptado el formato a la nueva marca 'Moda Extremadura', armonizando los anexos de solicitud y renovación con el sistema corporativo.