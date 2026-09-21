La Junta no ve necesario someter a impacto ambiental la modificación del proyecto de fábrica de diamantes de Trujillo

Archivo - Diamond Foundry - IBERDROLA - Archivo

MÉRIDA, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este lunes la resolución por la que se formula valoración ambiental sobre la modificación del proyecto de la planta de producción de diamantes sintéticos promovida por Diamond Foundry Europe, en la localidad cacereña de Trujillo.

Así, tras llevar a cabo los trámites necesarios, la Dirección General de Gestión Sostenible y Política Forestal resuelve que no es necesario someter a un nuevo procedimiento de evaluación de impacto ambiental la modificación del proyecto porque "no va a producir efectos adversos significativos sobre el medio ambiente".

Además, esta resolución mantiene las condiciones que se establecieron en 2023, cuando se formuló la declaración de impacto ambiental de este proyecto, y sus posteriores modificaciones, según informa la Junta de Extremadura.

Según señala, los cambios en el proyecto consisten en modificaciones en las edificaciones con la unificación de las edificaciones de las fases 2 y 3, y otros cambios en algunas instalaciones.