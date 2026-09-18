Extremadura pide a Arcadi España información sobre la posibilidad de ampliar plazos para ejecutar fondos de recuperación

La consejera de Hacienda, Elena Manzano, ofrece una rueda de prensa - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda, Administración Pública y Diálogo Social de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha enviado una carta al ministro de Hacienda, Arcadi España, incidiendo en la "necesidad" de conocer los criterios y las instrucciones para poder aplicar la disposición adicional tercera del Real Decreto 18/2026 que da la posibilidad de ampliar el plazo de ejecución de determinados hitos y objetivos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR).

Manzano ha recordado que el pasado 10 de julio remitió otro escrito al Ministerio de Hacienda solicitando información sobre esta medida adoptada por el Gobierno central, sin que hasta la fecha se haya recibido contestación al mismo.

Ahora, y tras la publicación del Acuerdo de Consejo de ministros en el que se dictan instrucciones, la consejera vuelve a solicitar información al Ministerio de Hacienda "sobre cuestiones relevantes pendientes de aclaración".

"No sabemos el calendario previsto para la articulación de esta medida, tampoco los plazos, las actuaciones que pueden acogerse a esta medida, qué órgano es el competente para emitir las certificaciones", ha explicado.

Tampoco se conoce por parte de ninguna comunidad autónoma --indica en nota de prensa la Junta de Extremadura-- los criterios de seguimiento, control y auditoría de los gastos que se puedan ejecutar, "así como la documentación justificativa que sea necesaria".

"Además, esta medida tiene implicaciones en la presupuestación inminente del próximo año, y en los siguientes, y también desconocemos la forma de presupuestar estas actuaciones", ha advertido.

Por todo ello, la consejera ha vuelto a reclamar "lo antes posible" esta información de "vital importancia", al tiempo que ha señalado que "la pronta clarificación de estas cuestiones contribuiría a asegurar una aplicación homogénea del acuerdo por todas las administraciones territoriales", así como una "correcta planificación del cierre de las actuaciones financiadas con fondos MRR".