La Junta publica los domingos y festivos de 2026 en los que abrirá el comercio en Extremadura

MÉRIDA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) ha publicado este martes una resolución por la que se determinan los domingos y festivos en los que los establecimientos comerciales podrán permanecer abiertos al público en el año 2026.

Tras la propuesta del Consejo de Comercio, la Consejería de Economía, Empleo y Transformación Digital ha aprobado ocho días festivos del año 2026 de apertura autorizada para establecimientos comerciales ubicados en la región.

En concreto, los días 11 de enero, 2 de abril, 15 de agosto, 12 de octubre, 2 de noviembre, 29 de noviembre, 7 de diciembre y 20 de diciembre, informa en nota de prensa la Administración regional.

Adicionalmente, las corporaciones locales tendrán que establecer dos días a su elección que deberán ser comunicados desde el miércoles, 5 de noviembre, hasta antes del 15 de diciembre de este año. A falta de tal comunicación, se consideran autorizados los dos festivos locales en el calendario laboral oficial.

Las corporaciones locales pueden realizar dicho trámite a través del Punto de Acceso General Electrónico de la Junta.