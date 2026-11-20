MÉRIDA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Industria, Energía, Ciencia y Territorio de la Junta, Mercedes Morán, ha remarcado el "rechazo" del Gobierno regional al real decreto que regula los centros de datos y que se ha aprobado este viernes en Consejo de Ministros extraordinario, por considerar que contiene condiciones que "perjudican" a los proyectos en Extremadura.

"Desde la Junta tenemos que insistir en el rechazo a esta regulación que es desproporcionada y puede perjudicar las inversiones que se prevén en Extremadura", ha afirmado, para añadir que "se trata de inversiones fundamentales para el desarrollo industrial de la región porque los centros de datos son infraestructuras estratégicas para la comunidad".

La consejera ha lamentado que el Gobierno central "vuelve a dar la espalda a las comunidades autónomas", ya que "no" ha contado con los Ejecutivos regionales para sacar adelante esta regulación, y ha apuntado que el Ejecutivo autonómico viene advirtiendo de que "no pueden frenar proyectos industriales estratégicos para Extremadura".

Ha subrayado que "lo que es más grave" es que el Estado "no sólo da la espalda a las regiones", sino que también "regula en contra del sector y de las posibilidades que ofrece", apunta en nota de prensa la Junta.

Mercedes Morán ha criticado que "todo ello en tiempo de descuento, cuando en 9 días son las elecciones generales, y aprovechando el Consejo de Ministros para seguir comprometiendo el futuro de Extremadura y de España".