La Junta reclama agilizar las conexiones con Portugal y reforzar la cooperación transfronteriza

MÉRIDA, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director general de Asuntos Europeos y Acción Exterior, Pablo Hurtado, ha planteado avances en "infraestructuras estratégicas" como el puente internacional entre Cedillo y Nisa; las conexiones ferroviarias entre Madrid y Lisboa y el correo de mercancías Sines-Valencia.

Asimismo, ha solicitado medidas para garantizar los derechos de los trabajadores transfronterizos y reforzar la participación de las regiones en los fondos europeos.

Hurtado ha realizado estas peticiones en el transcurso de la XVII Comisión Hispano-Lusa, celebrada este martes en Tordesillas (Valladolid) y preparatoria para la próxima Cumbre Ibérica entre España y Portugal.

En dicho encuentro ha trasladado las principales prioridades de la región en sus relaciones con el país luso, con especial atención a las conexiones de transporte, la movilidad laboral y el futuro de los fondos europeos.

Ha hablado también de la necesidad de avanzar en los compromisos y "proyectos estratégicos" que Extremadura considera fundamentales para fortalecer las relaciones entre ambos territorios y que se abordarán en la próxima Cumbre Ibérica.

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