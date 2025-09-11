La Junta reitera la "dejadez de funciones" del Gobierno en atención a menores migrantes y Vox critica su "complicidad"

La consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, en el pleno de la Asamblea - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Extremadura ha reiterado la "dejadez de funciones" del Gobierno central en la atención a los menores migrantes que llegan a España, mientras que Vox ha criticado la "complicidad" del Ejecutivo regional con el central en este asunto.

De esta forma se han pronunciado la consejera de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, Sara García Espada, y el portavoz del Grupo Parlamentario Vox, Óscar Fernández Calle, en el pleno de este jueves en la Asamblea de Extremadura, ante una pregunta de Vox sobre cuál es el coste mensual de mantener a cada menor no acompañado en Extremadura.

En su intervención, la consejera de Salud y Servicios Sociales ha recordado a Vox que la Junta de Extremadura tiene las competencias de "protección y tutela de los menores que se encuentren solos o en situación de desamparo" en la región, una responsabilidad que "se ejerce con todos los menores, sin distinción" por nacionalidad o raza.

Respecto al coste de atención de cada menor, García Espada ha señalado que el coste de atención a cada menor, "varía en función de las circunstancias y necesidades que el menor presente y del recurso en el que resida", ha dicho.

García Espada ha invitado al portavoz de Vox a unirse "al discurso de la sensatez y el discurso del sentido común" que mantiene el Ejecutivo extremeño, así como a su petición al Gobierno central para que "adopte las medidas necesarias que solucionen la crisis migratoria existente, control en origen y uso de todos los mecanismos europeos puestos a su alcance".

