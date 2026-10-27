Junta, Seiasa y comunidad de regantes invertirán 33,4 millones en la primera fase de modernización del Canal de Montijo

El consejero de Agricultura, Ganadería y Medio Natural, Juan José García, durante la reunión del Consejo de Gobierno de este martes. - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a la firma de un convenio junto con la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) y la Comunidad de Regantes del Canal de Montijo para impulsar la modernización de las infraestructuras con una inversión de 33,4 millones en su primera fase.

Esta actuación, que beneficiará directamente a 160 regantes y va a modernizar 1.558,12 hectáreas de la Comunidad de Regantes de Badajoz-Canal de Montijo en el término municipal de Badajoz, consiste en sustituir el riego tradicional por acequias, lo que va permitir "reducir las pérdidas de agua, disminuir los costes energéticos y a aumentar la competitividad de las explotaciones".

Así lo ha detallado la portavoz de la Junta, Elena Manzano, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este martes, 27 de octubre, en la que ha detallado que dicha inversión se acometerá en las próximas tres anualidades.

El objetivo es, ha incidido, "reforzar la eficiencia hídrica y energética" de las explotaciones agrícolas en las Vegas Bajas del Guadiana, a fin de contribuir a mantener la actividad agraria y el empleo de la zona.

En concreto, además de la sustitución de los antiguos canales o acequias por redes de tuberías a presión, se van a implementar sistemas de control remoto, equipos de medida y válvulas automatizadas que permitan la medición y seguimiento de los consumos de agua, así como la instalación de plantas solares fotovoltaicas destinadas a atender las necesidades energéticas de los sistemas de bombeo.

Para llevar a cabo estas actuaciones, el convenio contempla una cuantía de 27.600.000 euros sin IVA. La ejecución de las inversiones previstas requiere la "adecuada coordinación" de las Administraciones y entidades intervinientes, en atención a sus respectivas competencias y obligaciones, correspondiendo 7.728.000 euros a la aportación de la Junta de Extremadura, una cuantía cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).