La Junta subraya que Extremadura es el "nexo natural" entre España y Portugal y reclama justicia territorial

Autoridades en el X Foro Económico, Político y Social del Sudoeste Ibérico - JUNTA DE EXTREMADURA

MADRID/MÉRIDA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Francisco José Ramírez, ha subrayado que Extremadura es "el nexo natural entre España y Portugal", y ha reivindicado que invertir en la región significa también invertir en cohesión territorial, en el Corredor Atlántico y en una Europa "más equilibrada" y "mejor conectada".

Durante su participación este martes en Madrid en el X Foro Económico, Político y Social del Sudoeste Ibérico, ha defendido así la "necesidad urgente" de impulsar las infraestructuras que vertebran el oeste peninsular y que resultan "esenciales" para el desarrollo económico, social y logístico de la región.

Durante su intervención, ha subrayado que el Sudoeste Ibérico constituye "uno de los grandes espacios estratégicos de la Península", un territorio "clave" que conecta Madrid con Lisboa, abre la puerta al Atlántico y une España y Portugal.

La región, pese a esta posición "privilegiada", ha indicado, sigue sin contar con las infraestructuras necesarias para desplegar todo su potencial, y ha recordado que Extremadura tiene "una posición estratégica extraordinaria, pero sigue esperando infraestructuras básicas que permitan aprovechar todo ese potencial".

Ha defendido que estas inversiones son herramientas de cohesión territorial y de igualdad de oportunidades, y ha afirmado que lo que piden es "justicia para Extremadura".

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