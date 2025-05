La Junta califica de "absolutamente impoluta" su gestión tras el apagón y el PSOE ve "falta de coraje" de Guardiola

MÉRIDA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, ha calificado de "absolutamente impoluta" la gestión realizada por el Gobierno de María Guardiola ante el apagón eléctrico sufrido en España.

Mientras, la portavoz del PSOE en la Asamblea, Piedad Álvarez, ha criticado que a Guardiola "le faltó tiempo para pedir que la crisis la gestionara el Gobierno de España", lo que a su juicio evidencia "ausencia de liderazgo" y "falta de coraje" por parte de la presidenta de la Junta.

De este modo, en respuesta una pregunta del PSOE sobre la gestión del apagón formulada este jueves en el pleno de la Asamblea, el consejero ha incidido en que las adoptadas por el Ejecutivo extremeño fueron "las medidas son las que correspondían, las que se esperaban y las que se necesitaban".

Así, ha defendido que la llevada a cabo por el Gobierno autonómico tras el apagón eléctrico fue una gestión "absolutamente impoluta" con la adopción de "muchas" medidas.

Entre ellas, ha citado la provisión de generadores, la garantía de suministros de gasóil, la localización y traslado de pacientes con oxigenoterapia a sus domicilios, la comunicación con residencias, la movilización de Protección Civil, y la información a la ciudadanía a través de radio, televisión y redes sociales.

Asimismo, ha pedido al PSOE que aclare, mientras la presidenta de la Junta se encontraba en el Cecopi, dónde estaba su líder, Miguel Ángel Gallardo, y otros representantes socialistas.

"¿Dónde estaba el presidente de la Diputación de Badajoz, miembro del Cecopi, durante el lunes? ¿Dónde estaba en la noche del lunes el secretario general del PSOE, miembro del Cecopi? ¿Dónde estaba la Diputación de Cáceres? ¿Dónde estaba la Fempex? Yo sí sé dónde estaba la presidenta de la Junta de Extremadura y todos los extremeños también", ha subrayado Bautista.

"SONROJANTE CESIÓN DE RESPONSABILIDADES" SEGÚN EL PSOE

Mientras, la socialista Piedad Álvarez ha reprochado que desde el Gobierno de Guardiola "a partir de las cuatro de la tarde decidieron que no tenían ninguna competencia, decidieron que no había ninguna responsabilidad", lo que a su juicio pone de manifiesto que el actual Ejecutivo autonómico "no trabaja, no gestiona", "no suda la camiseta" y "no siente los colores de Extremadura". "Hubo una sonrojante cesión de responsabilidades", ha espetado.

"Ustedes pusieron el 28 de abril algo que ya sabíamos y era la ausencia de liderazgo de este Gobierno, la falta de coraje ante momentos de crisis", ha espetado la socialista, quien ha reprochado que ante la "primera crisis" el Gobierno de Guardiola "mira hacia Madrid" y siguió como "modelos" a los 'populares' Isabel Díaz Ayuso y Carlos Mazón.

"¿Quiénes fueron sus modelos ese día? Hombre, está claro que la señora Ayuso fue la primera, ésa que tiene un piso comprado de aquella manera. Esa cuya pareja es un empresario confeso de delitos fiscales, falsedad documental, entre otras cuestiones", ha sentenciado Piedad Álvarez.

Al mismo tiempo, ha afirmado que el segundo "referente" para Guardiola tras el apagón fue Carlos Mazón, "aquel que se escondía mientras morían más de 200 personas en el Ventorro" y "gracias al que por primera vez se vio "postureo y foto con un chaleco".

Así, ha incidido en que "fue el Gobierno de Pedro Sánchez el que fue capaz de llevar a cabo" la situación de emergencia, mientras que al Ejecutivo de María Guardiola "se le apagaron las luces", y ha ahondado en que pese a ello "no pasó nada, nadie les echó de menos" porque "no son necesarios".