La Junta valora un 2025 "repleto de avances" y "mejoras", que consolida una evolución económica "muy positiva"

La portavoz de la Junta en funciones, Elena Manzano - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz en funciones de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ha valorado que 2025 ha sido un año "repleto de avances" y "mejoras" para la vida de los extremeños, al tiempo que ha asegurado que en este año que está a punto de terminar la región consolida una evolución "muy positiva" en los principales indicadores económicos y de empleo.

Así, Manzano ha mostrado su satisfacción ante el hecho de que la región vuelva a liderar la bajada de paro en España con un descenso superior al 10 por ciento en solo un año, "muy por encima de la media nacional".

"Nuestra economía, la economía extremeña, mantiene una senda de crecimiento sostenido, con un comportamiento mejor que el de la media de la eurozona y un avance en el PIB per cápita que sigue convergiendo con el de la media nacional", ha expuesto en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno.

Así, en un balance de 2025, Manzano ha recalcado que Extremadura también ha batido récord de exportaciones, hasta superar los 3.400 millones de euros en los diez primeros meses de este año, un aumento que es de un 20,2 por ciento y que se sitúa "muy por encima" del 0,8 registrado en el conjunto de España.

"Es decir con ese 20,2 por ciento superamos esa media 25 veces más. Nos situamos así como una de las comunidades autónomas con un mayor crecimiento exportador, por el impulso a la internacionalización de las pymes y, sobre todo, por la captación, por la atracción de las inversiones", ha asegurado.

Otro aspecto que ha puesto en valor Manzano en el balance de 2025 es que Extremadura ha reducido su deuda mientras que a nivel nacional "se baten auténticos récords de endeudamiento".

Así, en el tercer trimestre del año 2025, Extremadura ha rebajado su deuda en 166 millones de euros hasta situarla en 5.279 millones de euros, lo que representa "tan solo un 19,1 por ciento del PIB", mientras que la deuda pública nacional ha subido en este mismo periodo en 18.408 millones de euros.

Estos resultados, en su opinión, reflejan una estrategia centrada en el apoyo al empleo, a los autónomos y al tejido empresarial con políticas orientadas a un crecimiento económico que se va a traducir en "mayores oportunidades laborales, en más estabilidad y un futuro mucho mejor para los ciudadanos" extremeños.

(Más información en Europa Press)