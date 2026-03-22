Los juzgados extremeños de Primera Instancia registran 52 lanzamientos en el cuarto trimestre, un 20% menos

Archivo - Panorámica de viviendas - DAVID ZORRAQUINO / EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El número de lanzamientos practicados por los juzgados de Primera Instancia en Extremadura durante el cuarto trimestre de 2025 fue de 52, un 20,0% menos que en el mismo trimestre de 2024, ligeramente superior a la caída del 22,6% registrada en toda España.

El 53,8% de ellos fueron consecuencia de procedimientos relacionados con la ley de arrendamientos urbanos, el 23,1% se derivaron de ejecuciones hipotecarias y el 23,1% fueron debidos a otras causas.

Los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias experimentaron un ascenso interanual del 71,4%, y los derivados de la ley de arrendamientos urbanos una disminución del 48,1% en relación con el cuarto trimestre de 2024.

El IEEX explica, a través de un comunicado, que además existen lanzamientos que son solicitados a los servicios comunes de notificaciones y embargos, pero advierte de que el hecho de sean solicitados "no supone" que estos servicios los hayan ejecutado. Avisa también de que este servicio no existe en todos los partidos judiciales.

Bajo estas premisas, el número de lanzamientos solicitados a los servicios comunes en el cuarto trimestre de 2025 fue de 70, un 11,4% menos respecto del mismo periodo del año anterior, que contrasta con la caída del 29,6% a nivel nacional. De éstos, 39 terminaron con cumplimiento positivo, con un decrecimiento interanual del 20,4% (un 38,7% menos en España).

En cuanto a las ejecuciones hipotecarias presentadas, se contabilizaron 129, un 7,5% más que las iniciadas hace un año. En el conjunto de España, estas ejecuciones aumentaron un 31,8%.

CONCURSOS Y DEMANDAS POR DESPIDOS

El número total de concursos presentados durante el cuarto trimestre de 2025 en los juzgados extremeños ascendió a 287, un 17,6% más que año anterior (en el conjunto nacional, el incremento fue del 30%).

El 79,1% de los concursos en Extremadura correspondieron a personas físicas no empresarios y el 20,9% se registraron en los juzgados de lo Mercantil por empresas.

Por otro lado, las demandas por despido alcanzaros las 593 demandas en Extremadura entre octubre y diciembre de 2025, un 18,4% más frente al mismo periodo de 2024, por encima del crecimiento nacional del 5,7%. El número de reclamaciones de cantidad interpuestas en los juzgados de lo social fue 604, un 7,8% menos que las presentadas en el cuarto trimestre del 2024 (1,4% más en España).

Los procedimientos monitorios presentados durante el cuarto trimestre de 2025 en los juzgados de 1ª Instancia y 1ª Instancia e Instrucción en Extremadura fueron de 2.743, lo que supone una reducción del 58,2%, superior al descenso del 53,2% a nivel nacional.

OCUPACIÓN ILEGAL

Por último, el IEEX indica que, en el último trimestre de 2025, ingresaron en Extremadura cinco demandas por ocupación ilegal de viviendas, un 50% menos en tasa interanual (el descenso en España fue del 15,7%).

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