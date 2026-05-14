Los ladrones que asaltaron el Complejo LEO y se llevaron votos de Correos están acusados de 16 robos

Agentes de la Guardia Civil visionando imágenes - GUARDIA CIVIL

MÉRIDA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

Los ladrones que asaltaron el pasado mes de diciembre el Complejo LEO en Monesterio y que se llevaron votos de la oficina de Correos de Fuente de Cantos están acusados de 16 delitos de robo.

La Guardia Civil en el marco de la operación 'Xtafeta' ha desarticulado a este grupo delictivo dedicado principalmente al robo en oficinas de correos y establecimientos comerciales en diferentes municipios extremeños.

La operación se inició tras las investigaciones desarrolladas por una serie de robos perpetrados en varias oficinas de correos de las localidades de Fuente de Cantos, Santa Amalia y Torremejía.

Los autores de las acciones delictivas, tras forzar los accesos de los inmuebles, se apoderaban de las cajas fuertes instaladas donde se guardaba dinero, además de los votos electorales emitidos por correos que almacenaba la estafeta fuentecanteña.

De las inspecciones técnico oculares realizada en los lugares de comisión, manifestaciones de testigos y otros indicios obtenidos, los agentes pudieron sospechar de un grupo de personas, consiguiendo relacionar la autoría de estos con otros robos similares cometidos en establecimientos comerciales.

Este grupo, planificaba previamente cada acción de manera concertada y coordinada, desplazándose hasta los lugares de comisión y posterior huida, en vehículos que previamente sustraían, bien en talleres o bien en la vía pública, utilizando placas de matrículas dobladas de vehículos de la misma marca y modelo para dificultar su localización.

De las pruebas periciales obtenidas y la revisión de imágenes, se logró identificar a sus cuatro integrantes, todos ellos vecinos de Badajoz, con un amplio historial delictivo y antecedentes por hechos similares, ha informado a Guardia Civil en nota de prensa.

Con la identidad de la organización delictiva, este pasado lunes se logró detener a dos de ellos en esta capital, quienes han ingresado en prisión, como presuntos autores de 16 robos, robo y hurto de uso de vehículos, falsedad documental, delito electoral y pertenencia a grupo delictivo.

Estos delitos se han perpetrado desde el pasado año en las localidades cacereñas de Almoharín y Casas del Monte, así como las pacenses de en Trujillanos, Villafranca de los Barros, Monesterio, Santa Amalia, Torremejía, Fuente de Cantos y Nogales, en los que podrían haberse apoderado de más de 90.000 euros.

La Guardia Civil continúa la investigación para tratar de localizar a otro de los coautores que se encuentra "plenamente identificado", ya que el cuarto participante falleció recientemente.

Las diligencias instruidas han sido entregadas en la Sección de Instrucción número 2 del Tribunal de Instancia de Zafra.