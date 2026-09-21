Laureano León defiende la "calidad" y "autenticidad" del modelo turístico de Extremadura

El consejero de Cultura y Turismo, Laureano León, imparte una conferencia sobre el modelo turístico de la región en la Facultad de Finanzas y Turismo - JUNTA DE EXTREMADURA

CÁCERES, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo y Deportes, Laureano León, ha defendido este lunes un modelo turístico basado en "la calidad, la sostenibilidad, la innovación y la autenticidad" durante su intervención en la I Semana del Turismo organizada por la Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo de la Universidad de Extremadura (UEx).

Ante estudiantes y docentes, León ha reflexionado sobre el presente y el futuro del turismo extremeño, destacando que la comunidad atraviesa uno de los momentos más positivos de su historia turística, tras superar por primera vez los dos millones de viajeros y los cuatro millones de pernoctaciones anuales, además de reforzar su posicionamiento como destino de referencia en patrimonio, naturaleza, gastronomía y sostenibilidad.

Durante su ponencia, el consejero ha planteado una reflexión sobre el modelo turístico que debe seguir Extremadura en los próximos años y ha defendido que la baja masificación de la región constituye hoy una de sus principales ventajas competitivas frente a otros destinos.

En este sentido, ha apostado por superar una visión basada exclusivamente en el incremento del número de visitantes para avanzar hacia un modelo que incorpore variables como la calidad de la experiencia, el gasto por visitante, la generación de empleo, el impacto positivo sobre el territorio y la satisfacción tanto de turistas como de residentes.

"Extremadura no debe aspirar a convertirse en otro destino turístico más; debe aspirar a convertirse en la mejor versión posible de sí misma", ha señalado León, quien ha defendido que la región tiene la oportunidad de consolidarse como uno de los grandes destinos de interior de Europa gracias a valores cada vez más demandados por los viajeros, como la tranquilidad, la autenticidad, el patrimonio, la naturaleza y las experiencias alejadas de la masificación.

PATRIMONIO, NATURALEZA Y GASTRONOMÍA

A lo largo de su intervención, el consejero ha repasado algunos de los principales activos turísticos de la comunidad, entre ellos los tres enclaves extremeños declarados Patrimonio Mundial por la Unesco, el crecimiento del turismo de naturaleza y ornitológico, el desarrollo del astroturismo o el auge de la oferta gastronómica vinculada a los productos de calidad de la región.

Asimismo, ha identificado los principales desafíos a los que debe hacer frente el sector en los próximos años, entre los que figuran la sostenibilidad y la adaptación al cambio climático, la reducción de la estacionalidad, el aumento de la estancia media de los visitantes, la transformación digital, la mejora de las infraestructuras y comunicaciones, la profesionalización del sector y la lucha contra la despoblación mediante el impulso de la actividad turística en el medio rural.

León también ha subrayado la necesidad de evolucionar desde la promoción de recursos aislados hacia la creación de experiencias turísticas completas que permitan aumentar la competitividad del destino y generar un mayor retorno económico y social en el conjunto del territorio, informa la Junta de Extremadura.

Finalmente, Laureano León ha destacado el papel estratégico de la Universidad de Extremadura en la formación de los profesionales del futuro, la generación de conocimiento aplicado al sector turístico y la retención del talento joven en la región. En este sentido, ha defendido que la universidad debe convertirse en un espacio de innovación desde el que contribuir a diseñar el turismo del futuro de Extremadura.

"Necesitamos profesionales preparados para afrontar los nuevos retos del sector, capaces de combinar tecnología, creatividad, sostenibilidad y conocimiento del territorio. La Universidad tiene un papel fundamental para que Extremadura siga creciendo desde la excelencia y la innovación", ha concluido el consejero.