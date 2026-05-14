Laureano León no optará a repetir como presidente del PP provincial de Cáceres para centrarse en su labor de consejero

Reunión del Comité de Dirección del PP de Cáceres - PP PROVINCIAL DE CÁCERES

CÁCERES, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El actual presidente del PP provincial de Cáceres, Laureano León, no optará a la reelección en el cargo tras 22 años en el mismo.

Lo hará para centrarse en la labor de consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta en el Gobierno regional de María Guardiola, según ha informado durante el Comité de Dirección del PP provincial cacereño celebrado este jueves.

Laureano León entiende, así, que ha llegado el momento de "dar un paso al lado", y ha agradecido a los miembros del comité su apoyo, su ayuda y el trabajo realizado junto a él en los últimos años, señala el PP provincial en nota de prensa.

Además, les ha pedido que mantengan, estén donde estén, "la ilusión, la unidad y la lealtad" a la presidenta, María Guardiola, y a la persona que lo suceda al frente del PP en la provincia de Cáceres.

El anuncio lo ha realizado durante el Comité de Dirección del PP provincial de este jueves, en el que el secretario general autonómico del partido, Abel Bautista, ha informado de la convocatoria "inminente" de los congresos provinciales y de la designación de los candidatos para las municipales.

El Partido Popular ya trabaja, por tanto, en la "puesta a punto" de las estructuras para afrontar el proceso electoral municipal de 2027, con la "clara intención" de seguir cosechando los "buenos resultados" de las últimas citas electorales.