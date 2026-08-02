Levantado el confinamiento en Casas de Milán y Grimaldo, tras la evolución favorable del incendio

CASAS DE MILLÁN (CÁCERES) , 2 (EUROPA PRESS)

La cuarta reunión del Centro de Coordinación Operativa (Cecop) ha acordado en la tarde de este domingo levantar el confinamiento de las localidades de Casas de Millán y Grimaldo, debido a la evolución favorable del incendio a lo largo de la jornada.

Por este motivo, también se ha acordado la desactivación de los planes Infocaex e Infoex, que se encuentran ya en nivel 0, sin riesgo.

Además, la circulación tanto en la línea férrea como en la carretera CC-16 ha quedado restablecida., según ha anunciado el vicepresidente y consejero de Presidencia, Abel Bautista, tras la cuarta reunión del Cecop.