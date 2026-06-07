Un ensayo sitúa al Jarramplas de Piornal como una de las tradiciones rituales más antiguas de Europa

Archivo - Varias personas durante la salida de Jarramplas, a 19 de enero de 2026, en Piornal, Cáceres, Extremadura (España). - Jorge Armestar - Europa Press - Archivo

PLASENCIA (CÁCERES), 7 (EUROPA PRESS)

El libro de ensayo novelado 'En busca del hombre salvaje', del investigador Ricardo Díez Pellejero, ha situado al Jarramplas de Piornal como uno de los casos más extraordinarios y mejor conservados del arquetipo de hombre salvaje en Europa.

Según explica el propio autor en un comunicado, la obra recorre Europa en busca de una de las figuras más enigmáticas del folclore, el del hombre salvaje y, entre todos los ejemplos estudiados, se encuentra el tradicional Jarramplas.

La investigación propone que esta celebración extremeña, lejos de ser una simple festividad local, formaría parte de un sistema ritual de origen muy antiguo, vinculado a prácticas de exclusión/adaptación, sacrificio simbólico y renovación colectiva presentes en numerosas culturas europeas e indoeuropeas.

En este sentido, Díez Pellejero plantea que las raíces de Jarramplas podrían remontarse a tradiciones de más de 2.200 años de antigüedad, conectando el presente de Piornal con las formas rituales "más profundas de la antigüedad".

El libro analiza elementos clave como la máscara, la violencia ritual del lanzamiento de nabos o la resistencia del personaje. En este contexto, el autor defiende la importancia de Piornal como un enclave de "enorme valor antropológico" donde pervive una tradición que ha logrado mantenerse viva sin perder su esencia.

Más allá de Jarramplas, el libro también reivindica el papel de Extremadura como territorio clave en la conservación de prácticas culturales ancestrales, posicionándola dentro de los grandes circuitos europeos de estudio del folklore y la antropología.

El ensayo ofrece, además, una lectura renovada del patrimonio inmaterial, subrayando la necesidad de su protección, estudio y difusión, no solo como legado del pasado, sino como elemento activo de identidad y proyección cultural.