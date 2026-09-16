Licitada por 557.000 euros la adecuación de la Torre Albarrana y acceso posterior al teatro María Luisa de Mérida

Trabajos para la adecuación de la Torre Albarrana. - AYUNTAMIENTO DE MÉRIDA

MÉRIDA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Mérida ha licitado el proyecto de adecuación del terreno de la Torre Albarrana y del acceso posterior del Teatro María Luisa con un presupuesto de 557.063,24 euros y un plazo de ejecución de tres meses.

El consistorio enmarca esta actuación como uno de los "grandes proyectos de transformación urbana y patrimonial" que tiene en marcha la ciudad y que permitirá "culminar la renovación integral" del Teatro María Luisa, dotándolo de un nuevo acceso posterior de carácter monumental y recuperando para la ciudadanía el "protagonismo" de uno de los elementos arqueológicos vinculados a este espacio, la Torre Albarrana.

La delegada de Urbanismo, Silvia Fernández, ha destacado que "estamos ante uno de los grandes proyectos de la ciudad, porque con esta actuación damos un paso definitivo para culminar la renovación del Teatro María Luisa, con un nuevo acceso monumental que, al mismo tiempo, pone en valor y recupera la Torre Albarrana".

Fernández ha señalado que el objetivo es "seguir conservando nuestro patrimonio, pero también integrarlo en la ciudad, hacerlo visible, accesible y compatible con los usos actuales de Mérida".

"No queremos que el patrimonio sea una barrera, sino todo lo contrario: queremos que forme parte de nuestros espacios públicos, que pueda ser disfrutado por vecinos y visitantes y que dialogue con la arquitectura contemporánea", ha añadido.

La actuación contempla la creación de una nueva edificación destinada a resolver el acceso posterior al Teatro María Luisa. El proyecto ha sido concebido desde el máximo respeto hacia la Torre Albarrana, que será el elemento protagonista de la nueva plaza, indica el ayuntamiento en una nota de prensa.

La nueva construcción, explica, no pretende competir visualmente con el monumento arqueológico, sino que se "mimetiza con el volumen del Teatro María Luisa y utiliza un lenguaje arquitectónico similar, conformando un fondo sobre el que destacará la Torre Albarrana".

De hecho, uno de los principales objetivos del proyecto es que los arcos que conforman la Torre Albarrana se conviertan en la propia entrada al nuevo acceso del teatro, evitando que el nuevo volumen construido reste protagonismo al elemento patrimonial.

Interiormente, la nueva edificación se resolverá de manera "sencilla y funcional", mediante una plataforma y una escalera lineal que permitirá salvar la diferencia de cota existente entre la planta baja del Teatro María Luisa y la plaza.

Asimismo, el nuevo acceso se separará físicamente de los elementos arqueológicos existentes. La edificación se situará a una distancia aproximada de 5,30 metros de la Torre Albarrana, así como de la muralla romana, generando un pequeño espacio a modo de patio que permitirá la entrada de luz natural al nuevo acceso.

Otro de los elementos destacados del proyecto será la creación de una nueva terraza en la cubierta, con acceso desde la segunda planta del teatro.

Esta terraza complementará a la ya existente, orientada hacia la calle Camilo José Cela, y ofrecerá un nuevo punto de observación privilegiado sobre la muralla romana y la propia Torre Albarrana.

La actuación también contempla la transformación del espacio público del entorno, que se configurará mediante losetas de granito y adoquín, siguiendo los criterios previstos para el proyecto de plataforma única que se desarrollará en la calle Arzobispo Mausona.

De esta manera, la plaza quedará integrada en un espacio público continuo, accesible y plenamente conectado con su entorno, favoreciendo la eliminación de barreras y mejorando la relación entre el Teatro María Luisa, los restos arqueológicos y el conjunto urbano.

"Estamos haciendo ciudad desde el respeto a nuestra historia", ha señalado Silvia Fernández, quien ha incidido en que "Mérida tiene un patrimonio excepcional y nuestra responsabilidad es conservarlo, recuperarlo y, al mismo tiempo, conseguir que forme parte de la vida cotidiana de la ciudad".

La delegada ha añadido que "este proyecto representa perfectamente la Mérida que queremos seguir construyendo: una ciudad que protege su patrimonio, que apuesta por espacios públicos de calidad y accesibles y que es capaz de integrar su pasado con las necesidades del presente y los proyectos de futuro".

Con esta actuación, el Ayuntamiento avanza en la culminación de la renovación del Teatro María Luisa, consolidando un "equipamiento cultural de referencia" y dotándolo de un nuevo acceso que tendrá como elemento central la recuperación y puesta en valor de la Torre Albarrana, integrando patrimonio, arquitectura y espacio público en uno de los enclaves "más singulares" de la ciudad.