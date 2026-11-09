Llega a la Asamblea de Extremadura la exposición inmersiva con la Copa "de toda España" del Mundial de Fútbol

Presentación Copa del Mundo en la Asamblea de Extremadura - ASAMBLEA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La exposición inmersiva 'Reyes del Mundo', que incluye la Copa del Mundial de Fútbol ganada este pasado verano por la Selección Española, llega este lunes y martes, días 9 y 10, a la Asamblea de Extremadura, en Mérida, donde podrá visitarse de forma gratuita.

Tras su paso ya por regiones como Cantabria, Castilla y León, Asturias o Cataluña, la exposición llega ahora a Extremadura con accesorios presentes en el Mundial, como botas de los futbolistas, balones oficiales, camisetas de encuentros y trofeos individuales, además de la Copa ganada por la Selección.

La exposición está abierta al público este lunes de 11,00 horas a las 20,00 horas; y este martes, día 10, de 10,00 a las 20,00 horas, en ambas jornadas de forma ininterrumpida.

Así, durante la apertura de la exposición, el consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta, Laureano León, ha agradecido el "lujo" de que Extremadura pueda disfrutar de la muestra, con la Copa de "toda España" incluida, para "poderla sentir cerca", y teniendo en cuenta que "el logro de ser campeones del mundo fue un logro de todos los ciudadanos, de todos los españoles".

A su vez, el presidente de la Real Federación Extremeña de Fútbol y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Sergio Merchán, ha subrayado que el trofeo de la Copa del Mundial representa "el valor de la unión, el compañerismo, la solidaridad", y ha valorado la llegada de la exposición a Extremadura.

Asimismo, el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, ha subrayado la importancia del trabajo en equipo para la consecución de objetivos y sueños. "Cuando eres realista, cuando dejas el ego a un lado, cuando antepones el bien general por encima del bien particular, es entonces cuando todo fluye, cuando las cosas salen adelante, cuando los goles llegan y las ocasiones se suceden", ha afirmado.

(((Más información en Europa Press)))