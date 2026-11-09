Llega a la Asamblea de Extremadura la exposición inmersiva con la Copa "de toda España" del Mundial de Fútbol

Presentación Copa del Mundo en la Asamblea de Extremadura
Presentación Copa del Mundo en la Asamblea de Extremadura - ASAMBLEA DE EXTREMADURA
Europa Press Extremadura
Publicado: lunes, 9 noviembre 2026 13:03
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   MÉRIDA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

   La exposición inmersiva 'Reyes del Mundo', que incluye la Copa del Mundial de Fútbol ganada este pasado verano por la Selección Española, llega este lunes y martes, días 9 y 10, a la Asamblea de Extremadura, en Mérida, donde podrá visitarse de forma gratuita.

   Tras su paso ya por regiones como Cantabria, Castilla y León, Asturias o Cataluña, la exposición llega ahora a Extremadura con accesorios presentes en el Mundial, como botas de los futbolistas, balones oficiales, camisetas de encuentros y trofeos individuales, además de la Copa ganada por la Selección.

   La exposición está abierta al público este lunes de 11,00 horas a las 20,00 horas; y este martes, día 10, de 10,00 a las 20,00 horas, en ambas jornadas de forma ininterrumpida.

   Así, durante la apertura de la exposición, el consejero de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta, Laureano León, ha agradecido el "lujo" de que Extremadura pueda disfrutar de la muestra, con la Copa de "toda España" incluida, para "poderla sentir cerca", y teniendo en cuenta que "el logro de ser campeones del mundo fue un logro de todos los ciudadanos, de todos los españoles".

   A su vez, el presidente de la Real Federación Extremeña de Fútbol y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, Sergio Merchán, ha subrayado que el trofeo de la Copa del Mundial representa "el valor de la unión, el compañerismo, la solidaridad", y ha valorado la llegada de la exposición a Extremadura.

   Asimismo, el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, ha subrayado la importancia del trabajo en equipo para la consecución de objetivos y sueños. "Cuando eres realista, cuando dejas el ego a un lado, cuando antepones el bien general por encima del bien particular, es entonces cuando todo fluye, cuando las cosas salen adelante, cuando los goles llegan y las ocasiones se suceden", ha afirmado.

(((Más información en Europa Press)))

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