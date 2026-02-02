La lluvia y la nieve mantienen cortadas al tráfico tres carreteras de la provincia de Cáceres

Archivo - Puerto de Honduras, en Cáceres, nevado, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

CÁCERES, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Tres carreteras de la red viaria de la provincia de Cáceres permanecen cortadas al tráfico este lunes, 2 de febrero, por los efectos meteorológicos de las sucesivas borrascas.

En concreto, se encuentra cortada la carretera CC-146, que conecta la EX-117 hasta el límite fronterizo con Portugal por Zarza la Mayor, entre los kilómetros 3,400 al 3,900, debido al anegamiento de la vía por lluvia intensa.

Por su parte, las vías afectadas por la nieve pasan de tres a dos, tras la reapertura al tráfico de la CC-137, entre Nuñomoral y El Gasco. Sin embargo, de acuerdo con la última actualización ofrecida por la Guardia Civil, continúan en nivel negro la CC-437, que une la EX-118 y el Pico Villuercas), entre los kilómetros 0 al 10,800; y la carretera del Puerto de Honduras, la CC-224, que une Hervás (EX-205) con la N-110 en Cabezuela del Valle.