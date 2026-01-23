Los locales extremeños podrán ampliar en dos horas su horario de cierre en interiores por el Carnaval

Archivo - Imagen de un bar - EUROPA PRESS - Archivo

MÉRIDA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Diario Oficial de Extremadura (DOE) publica este viernes, día 23, la resolución de la Junta por la cual los establecimientos públicos principales de la región podrán prorrogar en dos horas con carácter general su horario de cierre con motivo del Carnaval 2026.

La ampliciación del horario podrá realizarse durante las madrugadas que transcurren entre los días 13 y 14 de febrero, 14 y 15 de febrero, y 16 y 17 de febrero.

Esta ampliación beneficiará al interior de todos los locales que operan en la comunidad autónoma, pero no así a las terrazas, que seguirán operando en el mismo régimen horario del resto del año, según la resolución publicada en el DOE, recogida por Europa Press, con motivo de las fiestas del Carnaval 2026.