Luz verde al calendario de festivos para 2027 en Extremadura, que incluye un puente de cuatro días en octubre

La portavoz de la Junta de Extremadura, Elena Manzano, ofrece una rueda de prensa - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto por el que se fija el calendario de días festivos de Extremadura para el año 2027 y que incluye un puente de cuatro días en el mes de octubre.

Los días festivos a efectos laborales contenidos en el decreto aprobado este martes son el 1 de enero, Año Nuevo; el 6 de enero, Epifanía del Señor; el 25 de marzo, Jueves Santo; el 26 de marzo, Viernes Santo, y el 1 de mayo, Fiesta del Trabajo.

Además del 15 de agosto, Asunción de la Virgen (que pasará al 11 de octubre de 2027, lunes); el 8 de septiembre, Día de Extremadura; el 12 de octubre, Fiesta Nacional de España; el 1 de noviembre, Todos los Santos; el 6 de diciembre, Día de la Constitución Española; el 8 de diciembre, Inmaculada Concepción, y el 25 de diciembre, Natividad del Señor.

La portavoz de la Junta, Elena Manzano, ha destacado en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que el calendario laboral de Extremadura para 2027 recoge en total 14 festivos, 12 de los cuales son autonómicos y dos festivos locales que propondrán cada ayuntamiento.

En esta línea, Manzano ha señalado que el Ejecutivo autonómico ha acordado trasladar el festivo del 15 de agosto de 2027, que cae en domingo, al lunes 11 de octubre, y que, sumado al 12 de octubre, festivo nacional, permitirá contar con un puente de cuatro días en otoño que será "muy beneficioso" para el turismo.

La portavoz ha explicado que en lugar de trasladar a otro día cercano al 15 de agosto, cuando ya de por sí muchos extremeños están disfrutando de sus vacaciones, la Junta ha creído que resulta "más interesante su traslado al mes de octubre".

"Se trata de una medida que, sin duda, servirá para esa promoción y ese desarrollo económico que trae siempre el turismo en Extremadura", ha subrayado.