El magistrado Valentín Pérez Aparicio, nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres - TSJEX

CÁCERES, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha nombrado al magistrado Valentín Pérez Aparicio como nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Cáceres para suceder en el cargo a Joaquín González Casso, quien fue nombrado en diciembre de 2020.

Valentín Pérez Aparicio (Zamora, 1962), ingresó en la carrera judicial en 1990 y desde entonces ha estado ligado a la Comunidad Autónoma de Extremadura siendo su primer destino el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Castuera (Badajoz).

A continuación, fue titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Badajoz hasta que en el 2004 pasó a ser magistrado de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Cáceres, lugar donde ha ejercido su profesión hasta la actualidad.

De 1994 hasta 2004 fue juez decano de Badajoz y también ha sido miembro de Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) en varios periodos, el último desde diciembre de 2024 hasta este miércoles.

Asimismo, ha ejercido de profesor del Máster en Abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad de Extremadura (UEx) y de tutor en la asignatura prácticas externas de los Grados en Derecho y en Criminologla de la UEx.

Entre sus reconocimientos se encuentran la Orden del Mérito Policial: Cruz al Mérito Policial con Distintivo Blanco concedida con motivo de la actividad desarrollada como juez decano de Badajoz o la Cruz distinguida de Primera Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort.

MÁS NOMBRAMIENTOS

El Pleno del CGPJ ha realizado este miércoles trece nombramientos, entre ellos los de dos magistrados de la Sala Quinta del Tribunal Supremo y los de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia del País Vasco y de Canarias y de las Audiencias Provinciales de Almería, Cáceres, Cantabria, Ciudad Real, Granada y Salamanca.

El hasta ahora presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Celso Rodríguez Padrón, y el magistrado de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional José Ramón González Clavijo son los nuevos miembros de la Sala Quinta, de lo Militar, del alto tribunal.

Además de estos nombramientos, en su sesión de hoy el Pleno ha designado a los presidentes de las Salas de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia de Illes Balears, País Vasco y Andalucía (sede de Sevilla).

Con estos nombramientos el CGPJ ya ha realizado un total de 196 en su actual mandato, de los que 79 han recaído en candidatas mujeres, lo que supone un 40,30 por ciento del total.

Los nombramientos acordados son el de José Ramón González Clavijo, magistrado de la Sala Quinta del Tribunal Supremo; Celso Rodríguez Padrón, magistrado de la Sala Quinta del Tribunal Supremo; Ignacio José Subijana Zunzunegui, como presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco; Juan Avello Formoso, presidente del TSJ de Canarias y Alejandro Roa Nonide, presidente de la Sala de lo Social del TSJ de Baleares.

Juan Carlos Benito-Butrón Ochoa ha sido nombrado presidente de la Sala de lo Social del TSJ del País Vasco y María del Carmen Pérez Sibón, presidenta de la Sala de lo Social del TSJ de Andalucía con sede en Sevilla.

En cuanto a las Audiencias Provinciales han sido nombrados, además del presidente de la de Cáceres, José Antonio Vega Bravo, como presidente de la Audiencia Provincial de Salamanca; Luis Casero Linárez, presidente de la Audiencia Provincial de Ciudad Real; Jaime Francisco Anta González, presidenta de la Audiencia Provincial de Cantabria; Luis Miguel Columna Herrera, presidente de la Audiencia Provincial de Almería, y María José Rivas Velasco, presidenta de la Audiencia Provincial de Granada.