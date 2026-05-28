Manos Limpias cree que la llegada de David Sánchez a la Diputación de Badajoz es "el origen de una actuación delictiva"

Juicio por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz - Pool

BADAJOZ, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El abogado de Manos Limpias, José María Bueno, ha considerado que la contratación del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, en la Diputación de Badajoz en 2017 es "el origen de una actuación delictiva", y que tiene una "unidad de acción que se inicia, desde el primer momento".

De esta forma se ha pronunciado José María Bueno en la sesión de cuestiones previas con la que se ha iniciado este jueves el juicio en la Audiencia Provincial de Badajoz por la contratación del hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz en 2017.

Según ha considerado el abogado de la acusación popular, "no se pueden entender todos esos delitos sin entender el primero" que es la contratación de David Sánchez como coordinador de las actividades de los Conservatorios de la Diputación de Badajoz, al que le sigue "el acceso a la plaza de jefe de la Oficina de Artes Escénicas", y el de "traer a su amigo Luis María Carrero" como jefe de Sección de Coordinación de Centros y Programas de Actividades Transfronterizas

En su intervención, José María Bueno ha rechazado la consideración del abogado de David Sánchez, aseverado que este caso "no es una investigación prospectiva en absoluto", y ha asegurado que "la intervención de correos es hoy en día algo esencial para investigar cualquier delito".

RECHAZA QUE EL DELITO HAYA PRESCRITO

El abogado de Manos Limpias ha tachado de "auténtico dislate y un absurdo" la petición de impugnación de la causa avanzada por el abogado de David Sánchez, y ha señalado que "aunque existiera, que no lo creemos, prescripción, prescribe el delito, pero no los hechos a efecto de investigación".

Y es que se trata de una "unidad de acción que se inicia, desde el primer momento", ya que "el acceso a la plaza de jefe de la Oficina de Artes Escénicas, o el traer a su amigo Luis María Carrero, no se pueden entender todos esos delitos sin entender el primero, porque el primero es la puerta de todos los demás", por lo que existe "una unidad de acción que se produce desde el primer momento".

Por lo tanto, e incluso en el "improbable caso" de que la sala decidiese que el delito ha prescrito, "no por ello dejaríamos de poder investigar aquellos hechos", ya que "son necesarios, imprescindibles, para poder entender el resto del proceso" y por tanto "no se entenderían, si no, el poder que tenía David Sánchez en la diputación desde el mismo inicio, cuando llega", ya que "es que es el origen de una actuación delictiva que se produce desde el primer momento".

Por tanto, el abogado ha considerado que "se debe desestimar esa petición de prescripción" realizada por el abogado de David Sánchez a la causa.

DEFIENDE QUE GALLARDO PUDO DECLARAR Y NO LO HIZO

También ha replicado a la petición de nulidad realizada por el abogado de Miguel Ángel Gallardo porque no se le tomó declaración durante la instrucción, que el letrado de Manos Limpias ha rechazado planteando "qué perjuicios concretos procesales le ha generado esa no prestación de declaración", ha dicho.

A juicio de José María Bueno, "no le ha ocasionado ningún perjuicio" si no ha prestado declaración Gallardo, que según ha recordado, "es parte de la causa desde el principio", por lo que "ha podido proponer todas las pruebas que ha querido" y "pudo perfectamente haber solicitado, sin ningún tipo de problema, que quería ir a prestar su declaración", pero "no lo hizo", ha dicho.

"No entendemos que, por el hecho de que no se le llame, cuando sí que es cierto que fue a declarar en más de una ocasión, que no se le llame para esta cuestión concreta, esto le genera indefensión", ha señalado el letrado de Manos Limpias.

Respecto a la incorporación a la causa de la contratación de Luis María Carrero en la Diputación de Badajoz, el letrado ha señalado que "no es un delito aislado", sino que este caso "se inicia en el año 2016-2017, con el nombramiento del señor David Sánchez" como coordinador de los actividades de los conservatorios.

Unas actuaciones con las que "se siguen cometiendo delitos, siempre en beneficio del señor David Sánchez, para que pudiera estar sin trabajar" y posteriormente "para que pudiera traer a sus propios colaboradores que ya tenía", ha dicho.

Para el abogado de Manos Limpias, se trata de un "plan preconcebido", tras lo que respecto a la declaración de Gallardo, ha considerado que su derecho de defensa "se despliega con toda su intensidad en el juicio oral", en el que "tiene perfecta posibilidad de proponer pruebas como ha hecho y de defender obviamente su inocencia".

LA DIMISIÓN DE SÁNCHEZ ES "IRRELEVANTE"

Finalmente, y respecto a la petición de algunos abogados defensores para que se incorporen a la causa videos de 2016 de un Comité Federal del PSOE en el que dimitió Pedro Sánchez, el abogado de Manos Limpias lo ha considerado "irrelevante a la causa", ha dicho.

"Estamos hablando de un delito absolutamente local, de un delito que sucede en Badajoz y no consta que el señor Pedro Sánchez hubiera intervenido o hubiera llamado a alguien de aquí", ha resaltado Bueno, quien ha considerado que "la participación que pudiera tener cualquiera de los investigados, desde el señor Gallardo a todos los demás que forman parte de la Diputación con relación a Pedro Sánchez, pues no aporta nada", ya han sido "opuestos o favorables" al secretario general del PSOE.