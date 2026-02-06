Manuel Borrego será el senador por designación autonómica presentado por el PSOE

La portavoz del Grupo Socialista, Piedad Álvarez, atiende a los medios de comunicación en la Asamblea. - PSOE EXTREMADURA

MÉRIDA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE provincial de Badajoz, Manuel Borrego, será uno de los dos senadores por designación de la Asamblea de Extremadura, en este caso a propuesta del Grupo Socialista.

Así lo ha avanzado la portavoz del Grupo Parlamentario, Piedad Álvarez, en declaraciones a los medios de comunicación, donde ha detallado que tradicionalmente este puesto lo ocupa el secretario provincial de la provincia de Badajoz, toda vez que el PSOE de Cáceres cuenta con representación en la Mesa de la Asamblea, en este caso con la designación de Eduardo Béjar como vicepresidente segundo.

Una vez sea nombrado senador, Borrego entregará su acta como diputado en la Cámara autonómica, de modo que tendrá dedicación exclusivamente en la Cámara Alta, cumpliendo así con las normas internas de la organización.

"Nuestro partido tiene las cosas claras", ha dicho Álvarez sobre esta designación, sobre la cual ha destacado también el "buen diálogo y entendimiento" dentro del partido en ambas provincias, si bien ha subrayado que "históricamente" el PSOE reserva el senador de la provincia de Badajoz a su secretario provincial.

Con respecto a la propuesta del PP de presentar un nombre del partido, Laureano León, a diferencia de la anterior legislatura, cuando designó a Ángel Pelayo Gordillo, como medida incluida en el acuerdo de gobernabilidad, ha subrayado que "no es definitivo" hasta la celebración de un pleno y su toma de posesión.

De tal forma que la propuesta de León "puede ser una medida más de presión" del Partido Popular hacia Vox en "ese 0% de acuerdo" se ha visto este viernes, y que "es mentira, que mienten una y otra vez, mienten una y otra vez a la opinión pública", porque han demostrado que "cuando quieren, como hicieron con la derogación de la ley de memoria democrática, se ponen de acuerdo".

