Manuel Naharro asegura que, mientras "quede tiempo", el acuerdo para elegir presidenta de la Junta es "posible"

El presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, atiende a los medios de comunicación - EUROPA PRESS

MÉRIDA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, ha asegurado que, mientras "quede tiempo", el acuerdo para elegir presidenta de la Junta a la 'popular' María Guardiola es "posible".

Tras recibir a Vox en la ronda de contactos con los grupos y trasladarle este partido que "a día de hoy" no apoyará la investidura de Guardiola, Naharro ha dicho que esa es la situación que se comunica pero ha reconocido que "hay voluntad de seguir dialogando".

"Por lo tanto, como queda plazo aún, yo sigo insistiendo en lo que insistí ayer y en lo que voy a insistir todos los días, en que los grupos parlamentarios se sienten, que hablen y que intenten llegar a acuerdos en lo que los une, por el bien de los extremeños y por el bien de Extremadura", ha aseverado.

El presidente del legislativo extremeño ha recalcado que es el momento del "diálogo", de "abandonar posiciones de máximos" y centarse cada grupo parlamentario en lo que les "va uniendo".

A preguntas de su percepción personal acerca de si cree que finalmente habrá un acuerdo entre PP y Vox para la investidura de Guardiola, Naharro ha rehuido de ofrecerla porque las opiniones personales, ha dicho, no se sabe "si son acertadas o no".

"Yo creo que mientras que quede tiempo, que queda bastante tiempo para que los partidos hablen, yo creo que un acuerdo es posible, es más, creo que un acuerdo es necesario y prioritario para esta región. Por lo tanto, vuelvo a insistir en lo mismo. Hay que seguir hablando y hay que seguir negociando para llegar a un acuerdo que permita dar estabilidad a esta tierra", ha asegurado.

Finalmente, ha insistido en que el martes, día 10, habrá un candidato de cara la investidura como jefe del Ejecutivo regional y ha aludido a que, tras esa propuesta "también hay otro plazo para convocar el pleno".

"Por lo tanto, queda tiempo para seguir hablando y es lo que los partidos deben hacer, seguir hablando", ha dicho.