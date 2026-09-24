Manzano apuesta por seguir "avanzando" en homologación en Administración General como marcaron los sindicatos en julio

Imagen de archivo de la portavoz de la Junta y consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano - JUNTA DE EXTREMADURA

MÉRIDA, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, ha apostado por seguir "avanzando" en la negociación de la homologación salarial de los empleados públicos de Administración General al ser la "cuestión prioritaria" que, según incide, manifestaron a la Junta el pasado mes de julio después de "examinar" la situación en dicho sector concreto.

"En el mes de julio lo que nos manifestaron (los sindicatos) fueron las necesidades de trabajar en Administración General", ha espetado Manzano, quien en todo caso ha recordado que los empleados públicos del SES también se benefician de los "164 millones de euros de subidas salariales para todos los empleados públicos ya comprometidos" por parte de la Junta.

Así, después de abordar la homologación salarial para los docentes extremeños, la consejera ha defendido que "ahora hay que seguir avanzando y ver cuál es la situación de Administración General y seguir hablando y seguir mejorando las condiciones laborales de los empleados públicos", y ha remarcado que esto es lo que les ha trasladado ella a los sindicatos.

A continuación, ha añadido --a preguntas de los medios sobre la situación de la homologación salarial también de los empleados del SES-- que continúan "avanzando en la cuestión prioritaria, que en este caso es lo que han manifestado (a la Junta) los propios agentes sociales después de examinar cuál es la situación de Administración General". "Ahora hay que seguir avanzando en lo que ellos mismos nos dijeron que fue 'continuemos avanzando en Administración General'", ha concluido.

De este modo se ha pronunciado Elena Manzano en declaraciones a los medios después de una concentración convocada por CSIF, UGT y CCOO este jueves a las puertas de la Asamblea como inicio del calendario de protestas planteado por los sindicatos para reclamar a la Junta la negociación de la homologación salarial de los empleados públicos de Administración General y del SES.

En respuesta a la convocatoria, la consejera ha recordado las diferentes mejoras en materia salarial aplicadas por el Gobierno de María Guardiola a los empleados públicos extremeños, y ha insistido en que dicho ejecutivo está "al lado" de éstos.

"Que no tengan ninguna duda los empleados públicos de Extremadura. El Gobierno de la presidenta María Guardiola está a su lado y lo ha demostrado, no con pancarta, lo ha demostrado con hechos, con una realidad, con dotación presupuestaria y con pagos que a día de hoy perciben y que ven los empleados públicos en sus nóminas mensuales", ha espetado.

Así, ha recordado que desde la llegada de María Guardiola al Ejecutivo autonómico se ha "demostrado" con "medidas" y con "presupuestos" que mantiene a los empleados públicos como una "absoluta prioridad".

Entre otras, ha citado medidas como 400 millones en subidas salariales, el pago del 2 por ciento del 2020, o una subida proyectada en 2027 de un 5 por ciento (con un impacto presupuestario de 164 millones de euros) para "todos" los empleados públicos de la región.

"Ya hemos hablado de Administración General, nos hemos sentado a hablar de Administración General, de la situación de los empleados públicos de Administración General, y lo hemos hecho con cifras, lo hemos hecho con una partida concreta, lo hemos hecho con presupuesto... Y ahora lo que queremos es volver a sentarnos, volver a dialogar, volver a hablar para ver hacia dónde podemos ir y cómo podemos avanzar...", ha concluido Elena Manzano.