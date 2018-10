El PP dice que hay prueba gráfica de que Vara se reunió con Podemos

Actualizado 27/04/2015 15:47:48 CET

Un nuevo vídeo del PP regional reivindica el "carácter regionalista" de dicha formación

MÉRIDA, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP de Extremadura, Fernando Manzano, ha advertido al secretario general del PSOE extremeño, Guillermo Fernández Vara, que no mienta sobre sus "reuniones" con otros partidos políticos de la región porque pueden salir "pruebas gráficas" de que mantuvo una reunión en la Comarca de los Ibores, donde reside el secretario regional de Podemos Extremadura, Álvaro Jaén, a primeros de abril.

"Que el señor Fernández Vara está buscando desesperadamente novia es vox populi en Extremadura. No se quiere quedar soltero, tiene prisa, vamos a decirlo en extremeño, está vendiendo la piel del oso antes de cazarlo. Esto es obvio y no puede decirle a José Antonio Monago que es un mentiroso, el que miente es usted porque sabe que ha tenido contacto con todos los líderes que se presentan como candidatos a la presidencia del Gobierno de Extremadura", ha afirmado Manzano.

Por ello, ha insistido en decirle a Vara que explique el encuentro que tuvo en la comarca de los Íbores, en la primera quincena de este mes de abril, "que se lo diga a la opinión pública", ha pedido Manzano en una rueda de prensa este lunes en Mérida.

"Que tiene ya un acuerdo cerrado con Podemos con la posibilidad de que la suma de escaños del PSOE más Podemos sea de un escaño más que el que consiga el PP de Extremadura el próximo 24 de mayo, es obvio", ha espetado el secretario general del PP de Extremadura.

Así ha insistido en que Vara lo que tiene que hacer es "hablarle claro a los extremeños" y por ello ha insistido en pedirle al líder del PSOE en Extremadura que si tiene un acuerdo que lo diga porque sino va a quedar "como un mentiroso ante la opinión pública".

De esta manera ha reiterado que "hay que hablar claro a los extremeños y decirles siempre la verdad".

PROYECTO INTEGRADOR DE CENTRO

Por otra parte, el secretario general del PP de Extremadura ha explicado junto al hasta hace poco tiempo secretario general de Extremadura Unida, Juan Pedro Domínguez, que este ha expresado su deseo de abandonar esta formación política y convertirse en miembro del PP, aunque no militante, para presentarse como alcalde 'popular' a la localidad de Deleitosa (Cáceres).

"Juan Pedro no está afiliado al PP, ni se lo hemos pedido, se presenta con una candidatura independiente porque ha decidido, como otros compañeros de Extremadura Unida, apoyar el proyecto político de José Antonio Monago", ha explicado Manzano.

Así, ha incidido en que Monago está construyendo "un gran proyecto político de centro" en el que caben "todos los extremeños sin excepción" y ha apuntado que prueba de ello "tiene nombre y apellidos y es Juan Pedro Domínguez que tiene muy interiorizado el regionalismo, algo que Monago comparte plenamente con él".

Manzano también ha recordado que este pasado sábado en Mérida se han presentado, en una Convención del PP, las líneas generales del programa electoral de los 'populares' y ha anticipado que el primer día de la campaña electoral, el día 8 de mayo por la mañana, habrá un "acto electoral en Mérida en el que se entregará físicamente a los medios de comunicación todas y cada una de las medidas que componen el programa electoral de reelección del presidente Monago".

"Programa electoral que durante los quince días de campaña iremos a contar calle a calle, plaza a plaza, ciudad a ciudad a cada uno de los extremeños. Un programa electoral integrador en el que caben todos, de ideología del PP, de ideología regionalista, ideología de IU, del PSOE o cualquier tipo de ideología, incluidos los apolíticos", ha afirmado Manzano.

Así, el secretario general del PP ha asegurado que el programa que presenta Monago es un "proyecto integrador, de desarrollo, contando con todos los extremeños sin excepción".

FIGURA DE JUAN PEDRO DOMÍNGUEZ

Manzano ha seguido haciendo hincapié en la figura de Juan Pedro Domínguez y ha recordado que ha estado trabajando dos legislaturas "codo con codo" en el seno del Grupo Parlamentario Popular aunque ha manifestado que en esta ocasión no va en la lista autonómica del PP porque "no va ningún candidato a alcaldía en la lista autonómica del PP al Parlamento de Extremadura".

Así, ha aclarado que si esta circunstancia no se hubiera dado Domínguez "tendría perfectamente cabida dentro del grupo parlamentario" por lo que Manzano ha expresado que Domínguez va a seguir contando "firme, clara, decididamente y en primera linea en el proyecto de Monago en la conformación de las instituciones extremeñas de cara a partir del 25 de mayo".

"Juan Pedro Domínguez no solamente será alcalde de Deleitosa por el PP sino que también formará parte de las estructuras de gobierno de las instituciones extremeñas porque así lo quiere el presidente regional", ha aclarado Manzano.

Por su parte Domínguez ha explicado su participación en la política regional en estos años y ha señalado que se dio de baja de Extremadura Unida como secretario general "por discrepancias con la dirección del partido" ya que "no querían renovar la coalición con el PP".

"A mí sí me ilusionó el proyecto de Monago y hemos venido trabajando codo con codo para transformar Extremadura primero desde la oposición y desde 2011 en coalición. Me he sentido muy a gusto este tiempo y creo firmemente en el proyecto político de José Antonio Monago porque él defiende que para cambiar Extremadura hay que cambiar el modelo productivo de la región", ha manifestado Domínguez.

De esta manera ha anunciado que él junto con algunos compañeros más de Extremadura Unida se incorporan "al proyecto de Monago" para mejorar esta tierra y ha manifestado que quieren aportar "un plus regionalista" y aportar su granito de arena. "Creo que apoyando a Monago voy a ser más últil a este proyecto común", ha asegurado.

VÍDEO

Además, durante la rueda de prensa, también se ha presentado un nuevo vídeo, que ya se pudo ver este pasado sábado en la Convención del PP en Mérida, y que, según Manzano, "representa el regionalismo".

"Esta pieza habla del sentido regionalista, del sentido del regionalismo, de cómo se sienten los extremeños identificados con la cultura de su comunidad autónoma, con las costumbres de su comunidad y de cómo el presidente Monago habla del sentido regionalista que él mismo tiene y que el PP de Extremadura defiende" ha indicado Manzano.

Además, ha resaltado que esto influye en que las candidaturas del PP municipales "estén integradas y encabezadas por algunos regionalistas importantes", que se han integrado en el PP como ha ocurrido en el pueblo de Botija donde "todos los integrantes de Extremadura Unida forman parte también del proyecto del PP extremeño" o como en la localidad de Tiétar donde una persona que ha sido alcalde por el Prex Crex, Luis Perona, "también encabeza la candidatura del PP en Tiétar".

DECLARACIONES DE LUIS GARICANO DE CIUDADANOS

A preguntas de los periodistas sobre las declaraciones del asesor económico de Ciudadanos, Luis Garicano, que señaló que no era necesario el AVE extremeño ni tampoco el aeródromo en Cáceres Manzano ha señalado que no sabe si el señor Garicano conoce Extremadura pero cree debería acercarse para conocerla "explícitamente desde aquí".

Por ello ha señalado que el AVE es una infraestructura con fondos comunitarios que son finalistas, por tanto "o se gastan en el AVE o se tienen que devolver a Europa" y ha añadido que es una infraestructura "muy necesaria" para Extremadura porque hoy las distancias "no se miden en kilómetros sino en tiempo"; así ha incidido en que el PP seguirá defendiendo el AVE "como un medio de desarrollo principal y fundamental en esta comunidad autónoma".

En cuanto al aeródromo Manzano ha señalado que el PP nunca ha defendido la construcción de un aeropuerto en Cáceres sino de un aeródromo, "que es totalmente distinto y muy necesario para la sociedad extremeña".