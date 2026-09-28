María Félix Tena defiende la independencia judicial: "la única obligación del juez es aplicar la ley"

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena, pronuncia su discurso en la Apertura del Año Judicial en la región - EUROPA PRESS

CÁCERES, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena, ha defendido la independencia judicial y ha aseverado que "cuando se pretende buscar una justificación o explicación a una resolución o actuación judicial distinta de la estrictamente jurídica, se está equivocando a la ciudadanía, y a quien se está atacando, es al estado de derecho, columna vertebral de nuestro país y de nuestra convivencia".

En este sentido, ha incidido en que la identidad del juez "no es relevante" y que "sea quién sea el juez o la jueza tiene una sola obligación, aplicar la ley". "Una obligación que ha asumido con el ciudadano y con la sociedad", ha incidido este lunes en el discurso que ha pronunciado durante el transcurso de la Apertura del Año Judicial 2026/2027, en un acto que ha tenido lugar en la sede del Alto Tribunal extremeño, en Cáceres.

Tena Aragón, ha manifestado que el curso judicial que se cierra "no ha sido fácil", y no lo ha sido, ha dicho, "especialmente en nuestra comunidad a pesar de mantener unas magníficas relaciones institucionales presididas por el respeto y consideración mutua y recíproca". En este sentido, ha subrayado que "los errores y las equivocaciones que pueda tener un juez se solventan a través de los recursos, recursos en derecho, con fundamentos jurídicos y que resuelve un tribunal colegiado y queda solventado".

"Los jueces no hacemos declaraciones públicas de los procedimientos que tramitamos y conocemos. La identidad personal o profesional de quienes intervienen en cualquier condición en un procedimiento, no necesariamente es relevante, para los jueces, desde luego, no lo es. Ese es el principio de igualdad ante la ley que estoicamente defendemos y aplicamos", ha reiterado.

Tena ha incidido en que la carrera judicial española goza de una formación y prestigio internacional como miembro de un estado de derecho, y ha añadido que "nuestro ordenamiento jurídico es uno, sino el más garantista, de la Unión Europea" porque "todas las resoluciones penales son recurribles" y "las resoluciones y los procedimientos terminan siendo vistos y revisados por varios órganos judiciales, muchos de ellos compuestos por varios magistrados".

"La ciudadanía, la sociedad es a la única a la que nos debemos y frente a la que tenemos que rendir cuentas de nuestro trabajo: impartir justicia frente a todos con la sola sujeción a la ley", ha dicho.

Unas palabras que Tena ha pronunciado ante las autoridades que han asistido a la Apertura del Año Judicial como el delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, o miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y de la judicatura extremeña, como la magistrada Beatriz Biedma, instructora del caso del hermano de Pedro Sánchez, entre otros.

TRIBUNALES DE INSTANCIA

En su discurso, Tena ha hecho hincapié en la reforma que se ha implantado en el sistema judicial de manera que, a fecha de 1 de enero de 2026, ya estaban en funcionamiento los Tribunales de Instancia en todos los partidos judiciales de la Comunidad de Extremadura, lo que ha supuesto, "la redistribución de las cargas judiciales entre los distintos jueces y juezas y apostar por una mayor especialización y capacidad de comarcalización para prestar un mejor servicio público", ha dicho.

Asimismo, ha indicado que esta transformación ha tenido lugar "sin especiales disfunciones y sin que en nuestra Comunidad Autónoma de Extremadura se haya producido, o haya repercutido, en la ralentización de los asuntos, principal meta que nos marcamos cuando se empezó a trabajar en la puesta en funcionamiento de los Tribunales de Instancia".

En cuanto a las Oficinas de Justicia en el Municipio, la presidenta del Alto Tribunal extremeño, ha indicado que en Extremadura debido a su extensión y a lo diseminado de la población, "se estaban produciendo problemas nada desdeñables en cuanto al necesario traslado de los ciudadanos para practicar cualquier tipo de diligencia que tuviera que realizarse en sede judicial".

Dichas oficinas, y a través de las nuevas tecnologías han podido evitar al ciudadano muchos desplazamientos, pudiendo hacer todas las gestiones en relación con el Registro Civil o las comparecencias en calidad de testigos. De esta forma, ha señalado que en las Oficinas de Justicia en el Municipio de la provincia de Badajoz se han realizado, en el año que llevan en funcionamiento, 75.470 actuaciones, y en las de Cáceres, 72.623.

La intervención de la presidenta del TSJEx ha servido además para dar cuenta de los nuevos proyectos en los que se va a trabajar en el nuevo año judicial como son en colaboración con el Ministerio de Justicia de dos experiencias piloto. Se trata de 'Justicia orientada al dato' para la elaboración de borradores de resoluciones judiciales automatizadas que no exijan valoración jurídica y un proyecto para la instauración de un Servicio de Justicia Restaurativa penal.

En el nuevo curso judicial será también una realidad a partir del 1 de enero la creación de siete nuevas plazas de magistrados que contribuirán a "una mejor redistribución del trabajo y a crear especialidades como la sección de mercantil con competencias exclusivas y excluyentes en Cáceres o avanzar hacia la especialidad en familia y discapacidad".

En concreto son dos plazas de magistrados o magistradas en las secciones civiles para las Audiencias Provinciales de Badajoz, en el Tribunal de Instancia de Cáceres una plaza para la sección mercantil y otra para la civil y en el Tribunal de Instancia de Badajoz una plaza para la sección social y otras dos para la sección civil.

En cuanto a la nueva anualidad se seguirá trabajando, ha indicado la presidenta, para la petición de nuevas plazas, en concreto para las secciones civiles y de instrucción de los Tribunales de Instancia de Plasencia, Mérida, Don Benito, Navalmoral de la Mata, Olivenza, Villafranca de los Barros, Villanueva de la Serena y Zafra.

Con respecto a los medios materiales para poder prestar "dignamente" el servicio público de Justicia, ha dicho Tena, continúan las obras de ampliación del Palacio de Cáceres que van "a buen ritmo" y se está trabajando en la ampliación, también, del edificio de Navalmoral de la Mata. Otras necesidades de mejoras de edificios son en los partidos judiciales de Montijo y Don Benito por no tener capacidad para albergar todas las secciones.

EDUCAR EN JUSTICIA

Otra de las actividades que Tena Aragón ha reseñado en la Apertura del Año Judicial ha sido el programa 'Educar en Justicia', que volverá a desarrollarse este nuevo curso para seguir acercando y dando a conocer a los más jóvenes el funcionamiento de la Justicia. El curso pasado fueron un total de 1.600 alumnos de 45 centros de Educación Secundaria de toda la región los que participaron en dicho programa.

Para hacerlo posible se ha contado con la colaboración de 22 jueces y magistrados, así como con el Instituto de Medicina Legal de Cáceres, a quienes en el transcurso del acto se ha hecho entrega de diplomas acreditativos de haber participado en esta actividad por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Al acto de apertura del año judicial extremeño han acudido los vocales territoriales de Extremadura del CGPJ, Inés Herreros Hernández y Eduardo Martínez Mediavilla, y el Fiscal Superior de la Comunidad Autónoma de Extremadura, Francisco Javier Montero Juanes, que ha dado cuenta de la Memoria de la Fiscalía de 2025.

También han asistido otras autoridades no judiciales como el presidente de la Asamblea de Extremadura, Manuel Naharro, el Delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, el Secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo Palacios, el presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y el alcalde de Cáceres, Rafael Mateos.