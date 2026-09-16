María Guardiola defiende en Cáceres la importancia de la cooperación transfronteriza ante el futuro de la UE

La presidenta de la Junta de Extremadura María Guardiola invertviene en la inauguración de la reunión del Comité Ejecutivo de la ARFE, que se celebra en Cáceres - JUNTA DE EXTREMADURA

El Comité Ejecutivo de la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas (ARFE) analiza en Extremadura las políticas europeas

CÁCERES, 16 (EUROPA PRESS

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha reivindicado este miércoles el papel fundamental de las regiones fronterizas en el proceso de integración europea y ha defendido la cooperación territorial europea como "una herramienta fundamental para acercar territorios, generar oportunidades y construir comunidades de intereses compartidos".

Durante su participación en la reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación de Regiones Fronterizas Europeas (ARFE), que reúne estos días en el Palacio de Congresos de Cáceres a cerca de cuarenta representantes de regiones fronterizas de toda Europa, Guardiola ha subrayado la idoneidad de Cáceres como sede de este encuentro, al tratarse de una ciudad con "una extraordinaria proyección europea", reconocida por su patrimonio y por su capacidad para conjugar historia, cultura y futuro.

En este sentido, ha señalado que la candidatura de Cáceres a Capital Europea de la Cultura 2031 constituye una oportunidad para proyectar una Extremadura "abierta, dinámica y profundamente comprometida con Europa".

El encuentro se celebra en un momento especialmente relevante para el futuro de la Unión Europea, marcado por la definición del próximo Marco Financiero Plurianual y de la política de cohesión territorial para el periodo 2028-2034.

Tras hacer hincapié en que "Europa se construye también desde los territorios", la presidenta extremeña ha puesto también el acento en la dimensión transfronteriza de Extremadura, una comunidad que comparte más de 400 kilómetros de frontera con Portugal y que mantiene una estrecha relación con las regiones portuguesas de Alentejo y Centro.

Esta cooperación tiene una de sus principales expresiones en la eurorregión Euroace, que integra a Extremadura, Alentejo y la Región Centro de Portugal y que constituye un espacio de colaboración institucional y territorial.

Guardiola ha recordado que la frontera no siempre fue un espacio de encuentro, sino que durante siglos representó, en buena medida, una separación entre territorios. La integración de España y Portugal en el proyecto europeo permitió, según ha destacado, avanzar hacia una nueva relación basada en la colaboración y la cooperación.

En este proceso, la presidenta ha señalado el papel especialmente relevante del programa Interreg, que durante más de tres décadas ha impulsado proyectos conjuntos entre instituciones, empresas, universidades, municipios y ciudadanos de ambos lados de la frontera.

"Colaboraciones que han transformado nuestro territorio y que, por encima de todo, han contribuido a tejer una sólida red de relaciones humanas", ha afirmado Guardiola, quien ha destacado que uno de los principales resultados de la cooperación territorial europea ha sido la generación de confianza entre las comunidades fronterizas.

EXTREMADURA, "EUROPEÍSTA, TRANSFRONTERIZA E IBEROAMERICANA"

La presidenta de la Junta ha definido Extremadura a partir de tres dimensiones que, ha señalado, se complementan: "europeísta, transfronteriza e iberoamericana".

A su juicio, esta triple dimensión proporciona a la región una posición singular para entender la cooperación como una herramienta destinada a "acercar territorios, generar oportunidades y construir comunidades de intereses compartidos".

Guardiola ha expresado asimismo su orgullo por acoger en Cáceres al Comité Ejecutivo de ARFE, una organización fundada en 1971 y que durante décadas ha trabajado para defender y fortalecer la cooperación transfronteriza y los intereses de los territorios fronterizos ante las instituciones europeas.

La presidenta ha considerado que encuentros como el celebrado en Cáceres resultan esenciales para "compartir experiencias, identificar retos comunes y reforzar el compromiso con una cooperación territorial europea basada en la confianza y en una visión de largo plazo".

REUNIONES DE ARFE

Cabe detacar que el Palacio de Congresos de Cáceres albergará durante toda esta semana un conjunto de encuentros ejecutivos, foros y eventos de carácter europeo sobre el futuro de la Política de Cohesión y la Cooperación Territorial Europea.

De esta forma, este miércoles se ha celebrado un Comité Ejecutivo de ARFE donde se debate sobre las políticas europeas que afectan a las regiones fronterizas, se analizan cuestiones de organización interna e intercambian puntos de vista sobre otras cuestiones de interés común.

Por otra parte, el jueves, 17 de septiembre, se celebrará en Extremadura la reunión anual fuera de Bruselas de la Comisión de Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de la UE (COTER) del Comité Europeo de las Regiones (CdR). Esta Comisión es la competente en materia presupuestaria, transporte, desarrollo territorial o asuntos urbanos, entre otros asuntos. Hacía más de 30 años que una Comisión del CdR no recalaba en Extremadura.

La jornada del 18 de septiembre comenzará con el diálogo local 'El futuro de la Política de Cohesión y su impacto en Extremadura', en el que representantes políticos y de la sociedad civil de la región se darán cita para participar en un debate con representantes europeos y del ámbito académico español y portugués.

Por último, Cáceres albergará también el 18 de septiembre la conferencia de la Comisión COTER del CdR 'La Política de Cohesión 2028-2034 y la Cooperación Territorial Europea como palanca para la competitividad y paradigma del valor añadido europeo', en la que participarán representantes del ámbito europeo, nacional, regional y local en torno a dos mesas redondas.

Tras la aprobación por unanimidad de su dictamen sobre los principales instrumentos financieros de la Política de Cohesión por parte del Pleno del Comité Europeo de las Regiones (CdR) el pasado 6 de mayo, la presidenta de la Junta, María Guardiola, reafirmó y ratificó su "compromiso europeo por defender los intereses de la ciudadanía extremeña ante las instituciones comunitarias en un momento decisivo" sobre las negociaciones sobre el futuro Marco Financiero Plurianual 2028-2034 y las diferentes políticas sectoriales, indica la Junta de Extremadura en una nota de prensa.

Fruto de este compromiso, la jefa del Ejecutivo autonómico fue "avalada" también por los representantes regionales y locales europeos al inicio del actual mandato del CdR como candidata a la Presidencia de la Comisión COTER, un puesto que está previsto que ocupe formalmente a partir de mediados de 2027 tras un acuerdo alcanzado entre los diferentes grupos políticos europeos.