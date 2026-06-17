María Guardiola defiende una gestión sanitaria basada en la estabilidad, la inversión y el apoyo a los profesionales

Premios Redacción Médica - JUNTA DE EXTREMADURA

La vacunación intranasal de la gripe en menores entre 6 y 11 años se realizará en los propios centros educativos extremeños

MADRID/MÉRIDA, 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha defendido una gestión sanitaria basada en la estabilidad, la inversión y el apoyo a los profesionales.

Asimismo, ha recordado que Extremadura se sitúa entre las comunidades con mayor esfuerzo inversor en sanidad, y ha anunciado una medida pionera en vacunación en centros escolares.

En concreto, ha adelantado que la comunidad dará un "paso importante" en la vacunación frente a la gripe de los menores de entre los 6 y los 11 años, con la vacunación intranasal, que se realizará en los propios centros educativos alcanzando, de forma pionera, toda la etapa escolar de Primaria.

De este modo lo ha señalado este martes, día 16, en Madrid, donde ha recibido una distinción en el marco de los XXI Premios a la Administración Sanitaria, organizados por Redacción Médica con la colaboración de Carburos Médica, Asisa, Abbott y Biogen.

En concreto, Guardiola ha recogido el 'Premio Especial Presidente Autonómico' haciéndolo extensivo a todos los profesionales que forman parte del sistema sanitario extremeño. "Recibo este reconocimiento con orgullo, consciente de que se premia el trabajo y el esfuerzo de muchas personas que me acompañan en este nuevo camino que está recorriendo Extremadura", ha señalado.

En su discurso, la presidenta ha defendido un modelo de gestión sanitaria basado en la escucha, el diálogo y el consenso, poniendo en valor la apuesta realizada por el Gobierno extremeño para "reforzar" la sanidad pública.

En este sentido, ha recordado que Extremadura se sitúa entre las comunidades autónomas con mayor esfuerzo inversor en sanidad y ha destacado que el nuevo presupuesto regional destina más del 56% del gasto total a sanidad y dependencia, con una dotación que aumenta en 500 millones de euros respecto al ejercicio anterior.

Asimismo, ha repasado algunos de los principales indicadores de gestión alcanzados desde 2023, entre ellos el "récord histórico" de actividad quirúrgica registrado por el SES, con más de 98.000 intervenciones realizadas durante el último año, así como la reducción de los tiempos medios de espera para cirugía y el incremento de la actividad en consultas externas, apunta en nota de prensa la Junta de Extremadura.

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