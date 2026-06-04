María Guardiola felicita a Ignacio Dancausa como líder de NNGG tras presentar una candidatura conjunta con Landáburu

La presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, en una imagen de archivo. - PP DE EXTREMADURA

MÉRIDA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Extremadura y líder del PP en la región, María Guardiola, ha felicitado a Igancio Dancausa quien será el nuevo líder de Nuevas Generaciones del PP tras haber presentado una candidatura conjunta con los otros dos aspirantes, el murciano Antonio Landáburu y la diputada en las Cortes Valencianas, Candela Anglès.

En un mensaje difundido en su perfil de 'X', la dirigente autónomica ha reivindicado que el Partido Popular necesita la fuerza, audacia e ideas de los jóvenes "para conseguir el cambio que quiere España".

La líder extremeña ha señalado que "comienza una nueva etapa en Nuevas Generaciones" y ha expresado que "desde Extremadura" manda su "felicitación, cariño y esperanza" para el trabajo de los jóvenes 'populares'. "¡Vamos a por todas!", ha finalizado.

HAN DECIDIDO UNIR SU "FUERZA"

Dancausa y Landáburu han difundido un video junto a Candela Anglés en el que los tres explican que han decidido unir su "fuerza" ante el cónclave de julio.

El plazo para la presentación de avales finalizó este pasado miércoles 3 de junio. Según el Reglamento, para ser proclamado candidato a la presidencia nacional de NNGG es necesario "presentar el apoyo de, al menos, 250 afiliados". "Dichos avales deben proceder, al menos 140 de ellos, de siete comunidades autónomas diferentes, en un número que no debe ser inferior a 20 avales en cada una de ellas", precisa.

El comité organizador se reúne este 4 de junio para proceder a la proclamación oficial de las candidaturas, pero finalmente los aspirantes han llegado a un acuerdo y concurrirán con una única lista al cónclave de Valladolid.