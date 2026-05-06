María Guardiola pide al Gobierno "reconsiderar" el cierre de Almaraz tras el mensaje "contundente" de Parlamento Europeo

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, en una foto de archivo - Jorge Armestar - Europa Press

MÉRIDA, 6 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha destacado este miércoles que el mensaje del Parlamento Europeo este miércoles a favor de la continuidad de la Central Nuclear de Almaraz "es contundente y claro".

Por este motivo, "el Gobierno debe reconsiderar el cierre de Almaraz ya que en estos momentos la energía nuclear es considerada verde de transición y se ha convertido en esencial en gran parte de los países europeos", ha defendido Guardiola.

María Guardiola se pronunciado de esta forma tras seguir desde el Parlamento Europeo la votación del informe sobre la Central de Almaraz que ha tenido lugar en la Comisión de Peticiones, y en el que se pide reconsiderar el cierre de esta planta nuclear.

Así, Guardiola ha recordado que Almaraz supone empleo para 4.000 familias de la comarca del Campo Arañuelo, tras lo que ha resaltado que "lo que es bueno para Europa también tiene que ser bueno para Extremadura", y ha insistido en que la continuidad de Almaraz es clave para garantizar empleo, competitividad industrial y soberanía energética, señala el PP en nota de prensa.

"Si Europa reconoce el papel esencial de la energía nuclear, España no puede condenar al cierre a una infraestructura estratégica para Extremadura y para el conjunto del país", ha concluido.