María Guardiola reclama "reglas justas" para el campo en la inauguración de la Feria Agroexpo

Inauguración de la Feria Agroexpo - JUNTA DE EXTREMADURA

DON BENITO (BADAJOZ), 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Extremadura en funciones, María Guardiola, ha inaugurado este miércoles la 38ª Feria Agroexpo, que se celebra en Don Benito, que ha definido como "el gran punto de encuentro del campo extremeño" y un reflejo de "quiénes somos", "una tierra de agricultores y ganaderos, con una industria agroalimentaria potente y con pueblos que quieren seguir teniendo futuro", tras lo que ha reclamado "reglas justas" para el campo.

En el encuentro, celebrado en la Institución Ferial de Extremadura (Feval), Guardiola ha estado acompañada por la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible en funciones, Mercedes Morán, así como por la alcaldesa de Don Benito, Elisabeth Medina, además de otras autoridades, representantes institucionales, organizaciones agrarias y profesionales del sector.

El campo, ha subrayado la presidenta extremeña, "es el corazón de Extremadura y, cuando atraviesa dificultades, toda la región lo nota", al tiempo que ha recordado que el sector primario es el primer eslabón de la cadena en el bienestar, garantizando calidad y seguridad alimentaria.

"Sabemos que atravesáis un momento difícil y que habéis salido a la calle para defender lo que es justo", ha trasladado Guardiola a los representantes del sector, tras lo que ha recordado que este pasado martes se reunió con las organizaciones agrarias y les trasladé el apoyo del gobierno de la Junta: "Vamos a seguir escuchándoos y caminando a vuestro lado", ha garantizado.

RECHAZO AL ACUERDO MERCOSUR

En esa línea, la presidenta ha reiterado el rechazo de la Junta al acuerdo de Mercosur validado por el Gobierno de España, al considerar que "se ha cocinado a espaldas de quienes madrugan cada día para trabajar la tierra".

"Los tratados comerciales deben ser palancas de progreso, no losas", ha defendido Guardiola, quien ha considerado que "para que el campo extremeño pueda ver en Mercosur una verdadera oportunidad, necesitamos las mismas reglas del juego para todos", ha reivindicado, reclamando que el acuerdo no se aplique hasta que tenga garantías reales, informa la Junta de Extremadura en nota de prensa.

María Guardiola también ha mostrado su oposición a la propuesta de reforma de la Política Agraria Común por "recortar el presupuesto, diluir la identidad de la política agraria y generar más incertidumbre", ha lamentado la dirigente extremeña, quien ha asegurado que la Junta ha defendido esta posición en Bruselas, ante el Ministerio y "en todos los foros posibles".

RELEVO GENERACIONAL, SEGUROS AGRARIOS Y PAGOS ÁGILES

Asimismo, la presidenta en funciones ha destacado que una de las prioridades del Gobierno regional es asegurar el relevo generacional, como garantía de futuro para el campo extremeño, por lo que ha recordado la modificación del decreto de incorporación de jóvenes, que permite presentar proyectos durante todo el año y recibir una respuesta ágil, en torno a los 20 días.

También ha resaltado la importancia de los seguros agrarios, en un contexto de sequías, heladas, granizo o plagas, y ha reafirmado el compromiso de la Junta de Extremadura de seguir incrementando su dotación presupuestaria.

Además, Guardiola ha subrayado el esfuerzo de la Administración regional para agilizar el abono de la PAC, con el pago del anticipo el primer día permitido, la ampliación del número de perceptores, la reducción de retenciones innecesarias y la agilización del resto de pagos.

REGADÍOS Y MODERNIZACIÓN DEL SECTOR

Por último, la presidenta extremeña en funciones ha hecho hincapié en la importancia de los regadíos y ha recordado la puesta en marcha de un paquete de 15 millones de euros a fondo perdido para las comunidades de regantes, con líneas específicas para regadíos de montaña, modernización de infraestructuras y eficiencia energética.

Guardiola ha concluido su intervención destacando que el campo extremeño "no es solo un sector que resiste", sino que es un sector que "innova, que se adapta y que quiere seguir avanzando".