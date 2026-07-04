Este martes finaliza el plazo para participar en el VII Concurso 'Badajoz Capital del Desayuno'

Archivo - Cartel del VII Concurso 'Badajoz Capital del Desayuno' de 2026 - AYUNTAMIENTO DE BADAJOZ - Archivo

BADAJOZ, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

Este próximo martes, 7 de julio, finalizará el plazo para aquellos establecimientos interesados en participar en la VII edición del Concurso 'Badajoz Capital del Desayuno', una cita que ya se ha convertido en un evento esencial del verano pacense.

El concurso comenzará oficialmente el próximo viernes, 10 de julio, y volverá a alargarse, por segundo año consecutivo, hasta el 30 de septiembre, permitiendo así seguir la ruta de los mejores desayunos de la ciudad tras la vuelta a las aulas.

El objeto del concurso, que impulsa el Ayuntamiento de Badajoz, es dar una mayor visibilidad y promoción a una seña de identidad gastronómica tan arraigada en la ciudad, como es el desayuno. Así, el evento persigue elegir el desayuno "perfecto" entre las propuestas que se presentan.

Para seleccionar los mejores desayunos, se tendrán en cuenta varios factores: la calidad de los productos (valorándose que primen los regionales), la originalidad, el servicio recibido, la combinación de los diferentes elementos que componen el desayuno para conformar una comida saludable y, por último, la presentación de los mismos.

Según la página web del certamen, en esta edición habrá 16 premios, añadiendo algunas novedades: habrá tres premios del jurado técnico, tres del jurado popular, tres de la prensa, tres al desayuno más saludable, un premio al mejor servicio, uno al mejor desayuno sin gluten, uno al mejor desayuno Eurobec, que represente la gastronomía 'raiana' y uno al desayuno sostenible KM0. Las dotaciones van desde los 500 a los 200 euros.

Además, se otorgarán dos menciones cuya determinación quedará bajo el criterio de la dirección del concurso y que, como novedad, este año recibirán 125 euros cada uno: por un lado, una Mención Especial de la Concejalía, que se dará al establecimiento participante que, no habiendo ganado premio alguno este año, haya tenido un papel destacado quedando repetidas veces en posiciones muy altas de la clasificación.

Por el otro, estará la Mención al Novato Estrella, que se otorgará al establecimiento que participe por primera vez en esta edición y que mejor concurso haya hecho a criterio de la dirección del concurso, y aunque haya ganado premio.

"En Badajoz, desayunar en los establecimientos de hostelería es una gran tradición que cuenta con una enorme trascendencia para sus habitantes, siendo este acto parte de la vida de los pacenses", resalta la Concejalía de Turismo y Patrimonio Histórico del ayuntamiento.

El año pasado participaron 45 bares y cafeterías, que volvieron a demostrar que en Badajoz es posible desayunar "de lujo" a un precio asequible. De esta forma, el precio de cada desayuno se mantiene en un máximo de cinco euros.

Las inscripciones pueden realizarse tanto de manera online, como presencial (en la oficina de la asistencia técnica, Ágora Consulting, en el Parque Científico y Tecnológico).

La concejalía ha recordado, además, la posibilidad de descargar la 'app' oficial del concurso donde habrá información, ubicaciones, retos y logros por categorías o barrios de la ciudad.